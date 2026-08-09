La Policía Nacional desarticula un grupo dedicado a estafar con joyas de oro falsificadas en Elche

La Policía Nacional desarticula un grupo dedicado a estafar a compraventas de oro con joyas falsificadas - PN

ALICANTE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la ciudad de Elx (Alicante) a un grupo criminal dedicado a cometer estafas en establecimientos de compra y venta de oro mediante la utilización de joyas falsificadas que aparentaban ser de oro macizo. La operación culminó con la detención cuatro hombres y una mujer de entre 40 y 48 años.

La investigación se inició tras las denuncias formuladas por varios responsables de establecimientos especializados que detectaron que diferentes clientes habían vendido o empeñado piezas que, tras un examen más exhaustivo, resultaron estar fabricadas con metales de escaso valor recubiertos por una capa de oro suficientemente gruesa como para superar las comprobaciones iniciales, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Las pesquisas permitieron determinar que los investigados actuaban de forma coordinada, repartiendo las operaciones entre distintos establecimientos y en diferentes días con el objetivo de evitar levantar sospechas y comprobar los sistemas de verificación utilizados por cada negocio.

Los agentes atribuyen al grupo al menos nueve operaciones fraudulentas, consistentes tanto en ventas como en empeños, en las que se utilizaron pendientes, pulseras, cruces y anillos que simulaban ser de oro macizo.

En algunos casos se empleó la modalidad de empeño recuperable, con la finalidad de facilitar la aceptación inicial de las piezas y asegurar posteriormente la venta definitiva una vez comprobada su aparente autenticidad.

Durante la investigación se constató la relación existente entre varios de los implicados, así como coincidencias en el diseño y fabricación de las joyas utilizadas, lo que reforzó la hipótesis de una actuación organizada.

Como resultado de la operación fueron detenidas cinco personas como presuntas autoras de un delito continuado de estafa y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Elx.

Las piezas intervenidas y el resto de los efectos relacionados con los hechos quedaron a disposición de la autoridad judicial, mientras la investigación permitió recuperar diversas joyas que permanecían depositadas en los establecimientos perjudicados.

Desde la Policía recuerdan a los profesionales del sector la importancia de extremar las comprobaciones sobre la autenticidad de las piezas adquiridas y destacan la colaboración de los comerciantes afectados, cuya rápida comunicación de los hechos resultó "determinante para el esclarecimiento del caso".