La Policía Nacional desmantela un punto de venta de cocaína y hachís en Alicante y detiene a dos personas

Efectos intervenidos por la Policía Nacional al desmantelar un punto de venta de cocaína y hachís en Alicante - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a dos personas, un hombre y una mujer de 39 y 40 años de edad, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Además, han desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís.

Al parecer, los arrestados se dedicaban a la venta al menudeo de cocaína y hachís y utilizaban para ello un vehículo que disponía de un compartimento oculto (caleta) para el transporte de las droga, según ha precisado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de diversas informaciones que alertaban sobre la actividad de un varón que presuntamente estabadistribuyendo sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y hachís.

Durante las vigilancias y seguimientos realizados por los agentes, se comprobó que el investigado empleaba su vehículo para desplazarse a distintos puntos donde mantenía encuentros con consumidores para, al parecer, realizar las transacciones.

En la fase de explotación de la operación, se llevó a cabo un registro domiciliario autorizado por la autoridad judicial donde los agentes intervinieron 206 gramos de cocaína, 796 gramos de hachís, una pistola, un revólver, un arma simulada, diversa munición, dos balanzas de precisión y un vehículo de alta gama.

Como resultado de la operación, se procedió a la detención de dos personas, un varón y una mujer, por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Con estas detenciones, se ha conseguido desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba en la ciudad de Alicante.