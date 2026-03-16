PortCastelló cierra el mejor mes de febrero de su historia en tráfico de mercancías

PortCastelló cierra el mejor mes de febrero de su historia - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 16 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La Autoridad Portuaria de Castellón ha marcado un hito histórico al cerrar el mejor mes de febrero de su trayectoria. PortCastelló contabiliza un total de 1.766.437 toneladas, lo que supone un incremento del 22,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado reafirma la tendencia alcista del recinto portuario, que logra cifras positivas en todas sus líneas de negocio.

El dato más destacado del mes se encuentra en la mercancía general, que se dispara un 74,9%, pasando de las 99.880 toneladas en 2025 a las 174.771 toneladas en el presente ejercicio. Estrechamente ligado a este crecimiento está el tráfico de contenedores, que experimenta un crecimiento del 89,6%, alcanzando los 13.603 contenedores frente a los 7.173 del año pasado.

El resto de tipo de mercancías también muestran aumentos notables. Los graneles líquidos, el grupo con mayor volumen en el puerto, crecen un 20,6% hasta alcanzar las 838.680 toneladas. Por su parte, los graneles sólidos aumentan un 16,2%, sumando 752.986 toneladas movidas.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha asegurado que se trata de unas cifras que demuestran la capacidad de PortCastelló para diversificar sus tráficos y ganar competitividad en mercados clave" y ha añadido que cerrar el mejor febrero de la historia no es casualidad, "es el resultado del esfuerzo de toda la comunidad portuaria y de una estrategia clara para atraer mercancía de mayor valor añadido, como demuestra el espectacular crecimiento en contenedores y mercancía general".

BALANCE ACUMULADO

Gracias a estos datos, PortCastelló crece también en el acumulado del año, en concreto un 11,2%, y suma 3.242.359 toneladas. Destaca de nuevo la mercancía general con un avance del 43,9% y los contenedores con un incremento acumulado del 45,7%.

Rubén Ibáñez ha explicado que estos datos sitúan a PortCastelló como un motor económico fundamental para la provincia, ganando relevancia y consolidándose como un "hub logístico de referencia en el Mediterráneo".

Con estos datos, actualmente el 51,2% de la mercancía que se mueve por el puerto de Castellón es granel líquido, seguido del granel sólido -que supone un 40,5%, y la mercancía general un 8,3%.

Los principales destinos comerciales del puerto de Castellón son, por este orden, Turquía, Marruecos, Libia, Guyana y Canadá.