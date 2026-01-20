Archivo - PortCastelló proyecta en FITUR su potencial como destino de cruceros - AUTORIDAD PORTUARIA - Archivo

CASTELLÓ 20 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La Autoridad Portuaria de Castellón llegará este miércoles a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra del 22 al 25 de enero en Madrid, para proyectar su potencial como destino de cruceros.

Bajo el lema 'Castellón: la escala que despierta tus sentidos', PortCastelló desembarcará en Fitur con una campaña basada en experiencias donde el visitante se convierte en el protagonista de una aventura sensorial. El objetivo: reproducir exactamente el concepto de escala corta pero intensa, reforzando a la vez la propuesta de valor de Castellón como destino donde vivir experiencias memorables para el visitante.

El máximo responsable de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha señalado que, actualmente, desde la Autoridad Portuaria se está trabajando en mejorar la experiencia de los cruceristas que llegan al puerto, asegurándose de ofrecer un acceso cómodo y eficiente, y una conexión directa con una oferta cultural, histórica y de ocio. "Es nuestra mejor carta de presentación", ha dicho.

Así, Ibáñez ha asegurado que el objetivo en los próximos años es seguir consolidándo a PortCastelló en el segmento de los cruceros de lujo, al tiempo que ha recordado que el peurto de Castellón cerró 2025 con récord histórico de cruceros y el objetivo es "seguir jugando en la liga de escalas premium para los dos próximos años".

ENCUENTROS CON PROFESIONALES

Por eso, ha añadido Ibáñez durante estos días, a fin de atraer nuevas escalas y consolidar al puerto de Castellón en el marco internacional como destino de cruceros, la Fundación PortCastelló, mantendrá una intensa agenda de reuniones en la que ha cerrado ya cerca de una decena de encuentros y entrevistas con profesionales del sector y navieras para fomentar nuevas escalas y fortalecer relaciones, "posicionando al puerto como una parada imprescindible para los cruceros en el Mediterráneo y aumentar así el flujo de turistas en la ciudad".

El presidente de la Autoridad Portuaria ha señalado también que esta tendencia alcista "es fruto de una estudiada estrategia que busca posicionar a Castellón en un segmento de mercado muy específico, cruceros de lujo, pequeños y con un pasaje con alto nivel adquisitivo".

Para seguir por esta senda de crecimiento y, en sintonía con esta estrategia, la oferta de ocio es muy importante por eso. En los últimos años la Autoridad Portuaria está trabajando en fortalecer el vínculo entre el puerto y la ciudad, apostando por invertir en infraestructuras y actuaciones para dinamizar la zona de ocio del recinto portuario con actividades lúdicas y culturales que hacen de la zona un lugar vivo, donde siempre pasan cosas.

De hecho, la Autoridad Portuaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló, a través de la comisión puerto-ciudad ha puesto en marcha un programa anual de actividades que incluye conciertos al aire libre, ferias gastronómicas, mercados artesanales, exposiciones culturales y eventos deportivos, convirtiendo esta área en un lugar dinámico que estimula la economía local y atrae a miles de personas cada año.