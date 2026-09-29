El PP aboga por avanzar en la libertad educativa y exige al Gobierno una financiación "justa" y el fondo de nivelación

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), recibe el aplauso de la bancada popular durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP plantea, en sus propuestas de resolución del Debate de Política General, avanzar en la "libertad educativa" en las aulas valencianas, al tiempo que exige al Gobierno de España que conceda el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario y que impulse una nueva reforma del modelo que sea "justa, equitativa e igualitaria" para las comunidades autónomas y se apruebe "a la mayor brevedad posible". Hasta entonces, reclama un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana.

Respecto a la Vicepresidencia primera, el PP pide reforzar la formación, orientación y apoyo a trabajadores y empresas de sectores de automoción, calzado y cerámica, mantener medidas extraordinarias por la dana, potenciar el Carnet Jove, consolidar la ejecución del Plan Vive, impulsar nuevos instrumentos que incentiven la movilización de viviendas existentes hacia el mercado de alquiler asequible, reforzar medidas de apoyo a los propietarios víctimas de la ocupación y avanzar en la implantación de la Oficina Antiocupación.

En la Vicepresidencia segunda, apuesta por reforzar el Fondo de Cooperación Municipal y el Plan del Reto Demográfico, impulsar el Plan de Infraestructuras Deportivas Municipales 2026-2027, promover la celebración en la Comunitat Valenciana de grandes acontecimientos deportivos e impulsar la atracción de inversión exterior.

En sanidad, el PP aboga por mantener las políticas de reducción de las listas de espera quirúrgicas de Prioridad 1 y Prioridad 2, disminuir los tiempos de acceso a consultas externas y pruebas diagnósticas, reforzar la Atención Primaria, incrementar las plantillas de profesionales sanitarios en categorías deficitarias, potenciar la atención a pacientes crónicos y pluripatológicos, fortalecer la red de salud mental, reducir la presión asistencial en los servicios de Urgencias, modernizar hospitales y centros de salud, renovar y ampliar el equipamiento tecnológico de alta complejidad, reforzar la vigilancia epidemiológica y la preparación ante emergencias sanitarias y garantizar una atención sanitaria "homogénea" en todo el territorio.

EDUCACIÓN Y HACIENDA

En educación, los 'populares' llaman a avanzar en la "libertad educativa" para que, además de la elección de centro y de lengua, las familias puedan elegir "el tipo de jornada escolar que consideren mejor para sus hijos y para la conciliación familiar", continuar la implantación progresiva de aulas UECO, incrementar la oferta de FP, mejorar las condiciones laborales del personal en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, impulsar el Plan Director de Infraestructuras Educativas, continuar con la "depuración" del Plan Edificant y el apoyo a las medidas que permitan su "efectiva ejecución".

Paralelamente, exigen al Gobierno modificar la LOMLOE, aprobar de un Plan Nacional de Lectura, implantar evaluaciones externas y estandarizadas mcomunes para todo el Estado, cambiar el nombre de la estación de tren de Alicante a Alicante-Eusebio Sempere o recuperar el Premio Nacional de Tauromaquia, entre otras cosas.

Respecto a hacienda, el PP aboga por que el Consell continúe con la reducción de la carga financiera de la deuda mediante la refinanciación de préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y exige al Gobierno que retire la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica y convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para iniciar un nuevo debate de forma multilateral. También pide los mecanismos necesarios para que las entregas a cuenta no estén vinculadas a la aprobación de Presupuestos Generales del Estado y que estos incluyan inversiones directas en función del peso poblacional de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, exige la creación de un vehículo de financiación extraordinario y específico para la ejecución de las iniciativas contempladas en el Plan Endavant, de modo que, su coste no compute como deuda, atender la reivindicación histórica de cesión temporal de la Dama de Elche a la ciudad alicantina y cubrir con carácter urgente las vacantes de la unidad adscrita de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana.

MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS

Respecto al área de medio ambiente y transportes, los 'populares' abogan por continuar con la revisión de la normativa para "hacer compatible la protección del territorio y del medio ambiente con la llegada de inversiones", modernizar y mejorar las infraestructuras de los parques naturales, impulsar la implementación de parques metropolitanos inundables, apoyar a los agentes medioambientales, apoyar la caza, favorecer la asistencia veterinaria, tramitar el nuevo Plan Integral de Residuos, fomentar la red de espacios de confort climático, impulsar "con agilidad" las autorizaciones ambientales, impulsar una nueva normativa sobre aguas regeneradas, continuar con la revisión del Patricova, avanzar en la actualización del Plan de Riesgos de Incendios Forestales, "defender" la costa, nuevas rutas en el aeropuerto de Castellón, avanzar en la ejecución de las líneas 10, 11 y 12 de Metrovalencia e impulsar la mejora de la Estación de Autobuses de València.

En materia de emergencias, el PP centra sus propuestas en exigencias al Gobierno: prevención de riesgos laborales de los bomberos forestales, protocolo de uso y sistema de prealerta del ES-Alert, sistema SAT y SAD del SAIH de la CHJ, ampliar medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fondo Estatal de Seguridad Local, endurecer las penas de los pirómanos y que Aemet actualice los niveles de precipitación en los umbrales de avisos por lluvias "para hacerlos acordes a la realidad climatológica de la Comunitat Valenciana".

Y en agricultura, los 'populares' piden al Ejecutivo central volver a reponer los fondos retirados para sanidad vegetal, aumentar los fondos para hacer frente a nuevas plagas y enfermedades, un mecanismo ágil y sencillo para el Registro de Productos Fitosanitarios, reforzar los controles en los puertos, líneas específicas de ayuda a los viveros y aumentar los recursos para la lucha contra los robos en el campo.