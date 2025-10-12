PP afirma que "mientras la Generalitat atiende a menores migrantes, Sánchez impone un reparto arbitrario y sin recursos"

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Asuntos Sociales del GPP en Les Corts, Elena Bastidas, ha manifestado que "mientras la Generalitat atiende a los menores migrantes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impone un reparto arbitrario y sin recursos".

En estos términos se ha pronunciado Bastidas después de que este sábado la secretaria de Migraciones del PSPV-PSOE, Yaissel Sánchez, reclamara al Consell un plan dotado con recursos económicos y profesionales que garantice una acogida "digna" a los menores no acompañados que llegan a la Comunitat Valenciana.

"Si tan preocupados están deberían pedir más recursos al Gobierno para la atención de menores migrantes porque también en esto Sánchez ha abandonado a los valencianos", ha censurado.

La diputada 'popular' ha recomendado al PSPV "informarse y estudiar porque quien atiende a los menores migrantes en la Comunitat Valenciana con recursos económicos y profesionales es la Generalitat": "Los valencianos pagamos la incompetencia del Gobierno de España en política migratoria que nos sigue negando los recursos necesarios".

Para Bastidas, "que una diputada socialista hable de humanidad en el reparto de menores cuando es el Gobierno de Sánchez quien los usa como si fuera una mercancía es vergonzoso y una tremenda hipocresía".

"Desde el Gobierno han iniciado un envío de expedientes para traslados de menores sin criterio, sin tener en cuenta cuestiones médicas, de desarraigo o quien cumple la mayoría de edad este mes de octubre por lo que quedará desamparado. Eso sí que es falta de humanidad", ha remarcado.

Y ha añadido: "La Comunitat Valenciana es la autonomía que más aporta en la atención a menores, con más de 23 millones de euros al año en el sistema de protección para menores migrantes mientras el Gobierno de España solo aporta 1,2 millones de euros a la Comunitat, apenas un 16 por ciento del coste real, lo que demuestra su absoluto desinterés por sostener el sistema de manera equitativa".

Por último, la diputada 'popular' ha resaltado que "en este año 2025 ya se han atendido a más menores que en todo 2024": "En concreto este mes de septiembre han llegado más de dos al día, más de 60 niños en ese mes, por distintas vías, sin traslados ni imposiciones del Gobierno".