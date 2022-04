El PP califica de "trilero" el decreto de medidas contra la guerra de Ucrania y asegura que "llega tarde y mal"

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La síndica del Grupo Popular en Les Corts, María José Catalá, ha calificado de "trilero" el decreto ley de medidas contra la guerra de Ucrania que "llega tarde y mal" y "está más al servicio del propio Consell que al de los valencianos porque está centrado más en sus obsesiones ideológicas y políticas".

Mediante un comunicado, Catalá ha asegurado que "este decreto de medidas urgentes no está pensado para solucionar los graves problemas derivadas de la crisis económica que tienen las familias y empresas valencianas, sino que únicamente intenta solucionar los gravísimos problemas de gestión de este tripartito nacionalista de izquierdas".

"Este decreto llega tarde y mal, porque las comunidades autónomas hace ya tiempo que han aprobado sus medidas, entre las que se encuentra una bajada de impuestos", ha aseverado. La síndica del GPP ha lamentado que "vuelve a ser una ley de acompañamiento encubierta, por la puerta de atrás, y con la excusa de la gravísima crisis social y económica q padece la Comunitat Valenciana".

En este sentido, Catalá ha opinado que "Puig y su Consell no están a la altura del momento tan complicado que estamos viviendo. Los valencianos merecen medidas reales que los alivien y no medidas que sirvan para intentar salvar a un Consell que está en decadencia".

"Es un Decreto Ley trilero porque dicen que se bajan un 10% las tasas en precios públicos, pero no dicen que a principios de año se subieron un 46% la recaudación por este concepto, les dice a los universitarios que les baja un 10% las tasas de la matrícula pero se olvida que les prometió la gratuidad a la matrícula a los que aprobarán todas las asignaturas", ha afirmado.

Además, Catalá ha asegurado que "el incremento de la Renta Valenciana de Inclusión no es tal porque lo que no dicen en el decreto es que está renta está calculada según el SMI de 2019 y no del 2022".