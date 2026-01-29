El PP confirma que las asociaciones de víctimas de la dana serán las próximas en comparecer en la comisión de Les Corts

Archivo - Varias personas con pancartas, durante una concentración para pedir la dimisión de Mazón, frente a Les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha confirmado este jueves que las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales serán las siguientes en comparecer en la comisión de investigación de Les Corts sobre la riada, que previsiblemente celebrará su próxima sesión en el mes de febrero, una vez iniciado el nuevo periodo de sesiones.

Por tanto, y aunque todavía no hay fecha para ello, los 'populares' subrayan que es una cuestión que le corresponde a la mesa de la citada comisión --presidida por Vox y con mayoría conservadora-- y se "imaginan" que esta tendrá su calendario, mientras que el PSPV y Compromís han calificado de "fraude" esta "comisión de la vergüenza o de la obstrucción".

"Nosotros tenemos un vicepresidente en la mesa de la comisión y, evidentemente, hemos hablado con él para decirle que se tiene que instrumentar ya", ha expuesto el síndic del PP, Nando Pastor, sobre la comparecencia de las víctimas, en declaraciones a los medios este jueves antes de la reunión de la Diputación Permanente. Y aunque ha rechazado meterse "en otros charcos", ha apuntado que otro grupo "también lo ha hecho".

Desde la oposición, José Muñoz (PSPV) ha calificado de "fraude" la comisión de Les Corts, porque a su juicio "no vale absolutamente para nada", ya que gracias al PP y Vox "sigue sin funcionar", pese a que "en múltiples ocasiones se han comprometido a que comparecieran" las víctimas, por el momento "no ha ocurrido". "Hemos avanzado muy poco, todo continúa igual", ha lamentado.

Frente a ello, ha contrapuesto la comparecencia de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en la comisión del Senado, donde "le paró los pies a un PP que iba en tono pendenciero y que lo que quería era acabar con la buena figura y la buena reputación" de la representante del Ejecutivo central, y la comisión del Congreso, "que sí que nos está dando luz a lo que ocurrió durante el 29 de octubre".

Paralelamente, ha cargado contra el Consell y el PP por su plan Simplifica 2 que, según ha censurado, permite "avanzar en el urbanismo depredador", al tiempo que ha denunciado, en este marco, que "la primera vivienda de protección oficial que se ha hecho en 20 años en Alicante haya sido adjudicada a una concejal del PP, a un alto técnico del Ayuntamiento y a dos hijos de familiares del PP". "Ni Sonia Castedo se atrevió a tanto como Luis Barcala", ha espetado.

"LA COMISIÓN DE LA OBSTRUCCIÓN"

Por su parte, Joan Baldoví (Compromís) ha definido la de Les Corts como "la comisión de la vergüenza o de la obstrucción" por el hecho de que un año después de su constitución todavía no hayan comparecido las asociaciones de víctimas. A su juicio, esto demuestra que ni PP ni Vox "buscaban la verdad, sino exculparse de todas las culpas".

Además, ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, lleve "63 días sin dar la cara" en Les Corts, por lo que considera "acertada" la decisión de su grupo de plantarle en la ronda de reuniones que convocó el pasado martes con los portavoces parlamentarios. "Llorca solo quería una foto para aparentar normalidad", ha reiterado, además de destacar que solo Vox salió satisfecho de ese encuentro.

Preguntado por si la negativa a reunirse con Llorca es compartida entre las dos principales formaciones de Compromís -Més, la suya, e Iniciativa, a la que pertenece el diputado de Sumar en el Congreso Alberto Ibáñez-, ha asegurado que es una posición "consensuada de todo Compromís". "Nosotros queremos hablar con el 'president' de financiación, pero queremos hablar donde se tiene que hablar, que es en Les Corts", ha recalcado.

Respecto al ofrecimiento de Llorca al PSPV de acordar la renovación de los órganos estatutarios, Baldoví ha replicado que "el PP tiene mucha prisa de cambiar o renovar órganos cuando tiene mayoría" y ha garantizado que Compromís está abierto a hablarlo "pero respetando las mayorías que se dieron en el momento en el que se tenían que renovar, no ahora".

Sobre el consejo de administración À Punt, ha reprochado al PP que aprobara una nueva ley de radiotelevisión junto a Vox y ahora ofrezca dialogar al PSPV para que tenga representación en ese órgano: "Extraña forma de diálogo que tiene el 'president' Pérez Llorca".

Baldoví ha insistido en que "la normalidad no existe" en Les Corts mientras el jefe del Consell no exija el acta de diputado del PP al 'expresident' Carlos Mazón. También ha criticado la falta de negociación sobre decretos sobre el que se somete a convalidación este jueves en la Diputación Permanente contra la hiperregulación administrativa, al que Compromís "evidentemente" votará en contra.

"SE LES ACABA EL DISCURSO" Y "LA CANTINELA"

Tras las críticas del PSPV y Compromís, Nando Pastor (PP) ha considerado que a ambas formaciones "se les acaba el discurso" con la comisión de la dana: "Tenían ahí una cantinela muy buena para continuar haciendo ruido, pero cuando se les acaba les entra la pataleta". Dicho esto, ha negado que las víctimas hayan sido "vetadas" por los 'populares'. "No es una metáfora, nunca es nunca", ha recalcado el síndic 'popular', que ha prometido hacer "todo lo posible" para que sean las próximas en comparecer.

De hecho, ha apuntado que el 'president' de la Generalitat, en la ronda de reuniones con los síndics, le transmitió la voluntad "firme" de que las asociaciones de víctimas y afectados por la dana comparecieran en la próxima sesión, oero ha hecho hincapié en que será la mesa de este foro parlamentario quien fije la fecha.

En este sentido, ha vuelto a reivindicar que ha sido el PP quien ha "posibilitado" que las 17 asociaciones de víctimas registradas oficialmente, "no una ni dos ni tres", puedan acudir a comparecer a Les Corts, al tiempo que ha asegurado que le hubiera gustado que acudieran, por ejemplo, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, o la exministra Teresa Ribera.

No obstante, ha reconocido que esto no podrá ser porque desde el Ejecutivo central han rechazado "venir a dar la cara", lo que supone "una burla a las propias víctimas", en un aspecto en que Compromís, que tiene "mucha energía para criticar algunas cuestiones", en esto "baja la cabeza". "Luego, partido valencianista, no sé de qué", ha afeado a la coalición valencianista.

Sobre si el PP se plantea llamar también a las asociaciones de víctimas a la comisión del Senado, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta, ha esgrimido "con la misma lógica, coherencia y rigor" que no se va a meter "en jardines" que no le corresponden y que es una pregunta que "quien mejor la puede responder son los miembros de la mesa del Senado, los senadores valencianos que están en la comisión" de la Cámara Alta. "Tiene su hoja de ruta y sabe qué es lo que le interesa investigar", ha zanjado.

Finalmente, y a modo de balance al cumplirse 15 meses de la dana, ha reivindicado el "avance importante" de la comisión mixta pactada gracias a la "influencia" del 'president' Pérez Llorca ante el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, aunque ha aprovechado para calificar de "vergüenza" que se haya constituido "después de un año y pico de ocurrir los hechos". "Una pena, pero bienvenida sea", ha resumido.

Pese a ello, en este contexto ha reconocido "lagunas" y cuestiones que no le "gustan", como que "aquellos que tenían que dar la cara" y acudir a comparecer a Les Corts a "explicar a los ciudadanos qué papel jugaron ese día y qué papel no jugaron", como Bernabé, Polo, el propio Sánchez o algunos de sus ministros, no lo hagan. "Es una mancha negra que siempre estará aquí presente", ha remarcado.