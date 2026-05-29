El PP, "contento y satisfecho" por la "estabilidad" que otorga presentar los presupuestos: "Mano tendida y diálogo"

Archivo - El síndic del PP, Nando Pastor (1 fila, i) y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (d), durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 5 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, se ha mostrado "contento y satisfecho" por la "estabilidad política" que otorga la presentación de los presupuestos de la Generalitat para 2026 y ha resaltado "la mano tendida y la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos" del 'president' Juanfran Pérez Llorca: "No es papel mojado, no es un eslogan, es una realidad".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes, después de que el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, haya entregado el proyecto de presupuestos en Les Corts a la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó, en un acto al que no ha asistido ningún representante del PSPV y, por parte de Compromís, solo ha estado presente Mª Josep Amigó, como integrante de la Mesa.

"Desde el Grupo Parlamentario Popular --estamos-- contentos y satisfechos de ver que la estabilidad política que Juanfran Pérez Llorca imprime a la política valenciana posibilita que hoy se hayan podido presentar unos presupuestos de la Generalitat Valenciana", ha valorado, y ha señalado que eso "siempre es motivo de satisfacción, es motivo de alegría".

En este sentido, ha resaltado que "la mano tendida, la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos del presidente Pérez Llorca no es papel mojado, no es un eslogan, es una realidad y la mejor prueba de hoy es que se han presentado presupuestos para 2026".

Preguntado por las partidas más importantes, Pastor ha indicado que iba a "escucharlas ahora en boca del 'president' de la Generalitat, del máximo responsable" de la Administración autonómica. "Por lo tanto, nos vamos para allá corriendo todos a ver si podemos tomar nota de la letra pequeña", ha avanzado minutos antes de asistir, en el Palau de la Generalitat, al acto de presentación de las cuentas autonómicas.