El PP denuncia que Oltra "aún debe" a los profesionales de residencias la paga "prometida": "Se hace la foto y olvida"

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular, Elena Bastidas, ha denunciado que la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, "ha dejado en la estacada" a los profesionales que trabajan en las residencias de mayores porque "aún les debe el complemento adicional prometido por el gran esfuerzo realizado durante la primera ola". "Ella promete, se hace la foto y olvida", ha lamentado.

Bastidas se ha referido de esta manera al anuncio realizado por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en el que "se comprometió a compensar con una paga adicional a todos los trabajadores que están luchando contra la pandemia en las residencias de la Comunitat Valenciana", ha indicado el PP en un comunicado.

Así, ha subrayado que la orden "se firmó en noviembre con toda la pompa y las fotos y con el compromiso de que se iba a transferir el dinero a finales de diciembre". Sin embargo, ha lamentado que a mediados de enero "nada se sabe de esas ayudas que tenían que compensar el trabajo titánico de los profesionales que se han dejado la piel por los más vulnerables".

Bastidas ha denunciado el "gran agujero" que, a su juicio, "ha dejado en las residencias la vicepresidenta del Consell", a las que "aún debe 10 millones de euros".

"Las residencias se han endeudado por creer en ella y no tienen por qué pagar sus campañas de marketing, porque, cuando quiere dar un golpe en la mesa, lo da, pero solo reacciona cuando se ve dañada su imagen pública y no cuando está en riesgo la calidad asistencia de los más vulnerables", ha aseverado. "Oltra ya no tiene palabra, ya nadie le cree", ha concluido.