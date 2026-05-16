El PP dice que a Morant "ni le importan" los alumnos y la acusa de usar la educación como "arma contra el Consell"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el síndic del PP, Nando Pastor (d). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en Les Corts, Nando Pastor, ha señalado que a la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, "ni le importan" los alumnos de 2º curso de Bachillerato, al mismo tiempo que la ha acusado de usar la educación "como arma arrojadiza contra el Consell". "Solo confrontación y ruido", ha lamentado.

Pastor ha respondido así a las declaraciones de la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, quien ha vuelto a exigir este sábado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que asista a la nueva mesa de negociación a la que los sindicatos educativos y la Conselleria de Educación se han emplazado para el próximo lunes, tras acabar sin acuerdo el encuentro de este jueves para desconvocar la huelga, ha pedido al jefe del Consell que "lidere la crisis" y ha advertido: "No podemos tener otra vez un presidente de la Generalitat ausente".

A juicio de Pastor, a Morant "ni le importan los alumnos de 2º de Bachillerato que se van a evaluar de la EBAU ni le importa la calidad de la enseñanza ni el derecho a la educación de los escolares valencianos ni la cultura del esfuerzo o la mejora de las condiciones del profesorado". "Solo quiere utilizar la educación como arma arrojadiza contra el Consell. Solo confrontación y ruido", ha criticado.

El síndic 'popular' ha señalado que "quien aspira a presidir la Comunitat Valenciana no puede actuar solo por motivos partidistas, con deslealtad institucional", y ha añadido que "Morant, como otras ministras socialistas que han fracasado como candidatas autonómicas, solo es una marioneta en manos de Sánchez: sin programa, sin proyecto y sin ideas más allá de armar ruido y defender a los suyos".