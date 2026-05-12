El PP es "optimista" y tiene confianza en que Llorca pueda sacar adelante los presupuestos de la Generalitat para 2026

Archivo - El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), se reúne con el síndic del grupo parlamentario VOX (i), José María Llanos, a 27 de enero de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, se ha mostrado "optimista" con que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pueda sacar adelante los presupuestos de la Administración autonómica para 2026 a estas alturas del año y ha mostrado confianza en la "capacidad" del jefe del Consell: "Estoy completamente convencido de que echará el resto para posibilitar lo mejor para los valencianos".

En cualquier caso, tanto 'populares' como Vox, cuyos votos son imprescindibles para la aprobación en Les Corts de las cuentas autonómicas, asumen que la tramitación de los presupuestos a estas alturas del ejercicio obligaría a modificar el calendario parlamentario, dado que el actual periodo de sesiones finaliza el 3 de julio.

"Ojalá hayan presupuestos, tengo confianza, pero al final no deja de ser un deseo", ha verbalizado Pastor este martes en rueda de prensa tras la junta de síndics. El portavoz 'popular', en todo caso, ha asegurado ser "confiado y optimista", aunque ha admitido que una hipotética entrada de los presupuestos en el parlamento autonómico en pleno mayo "alteraría el calendario" porque supondría comenzar a tramitar "lo que puede ser el documento más importante del año".

Preguntado entonces por si sería necesario habilitar julio como mes hábil en Les Corts, ha reconocido que "probablemente", pero ha recalcado que las cuentas están "por encima de todo lo demás". Y sobre el hecho de que estas comenzarían a aplicarse ya en septiembre, Pastor ha restado importancia a este hecho y replicado que otros "se han ido cuatro años y aún no tienen presupuestos", en alusión al Gobierno de España. "Que nos vayamos meses es para levantarse y decir chapó", ha añadido.

VOX: EL CALENDARIO "LO LLEVA EL PP"

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha insistido en que su grupo y el PP mantienen "contactos", que no "negociación" sobre los presupuestos de 2026. Preguntado por si sería "más factible" la aprobación de los mismos tras las elecciones andaluzas de este domingo, ha indicado que el calendario "de la supuesta y posible aprobación de los presupuestos no lo lleva Vox, sino el Consell, por lo tanto, el PP".

No obstante, ha considerado que esta cita electoral no tiene "relación" con la situación de los presupuestos de la Comunitat Valenciana. "A mí no me ha llegado que los vayan a presentar mañana, quedan 4-5 días para esa fecha... Pueden llegar mañana, el lunes o no llegar", ha enfatizado, aunque ha señalado que no tiene "ningún dato" a esta hora de que el Consell vaya a presentar las cuentas en estos días.

Sobre si daría tiempo a que Les Corts los aprobaran dentro del actual periodo de sesiones, antes del 3 de julio, Llanos ha admitido que, si se calculan los plazos, "iría un poco justo", pero ha apuntado que nunca ha existido "ningún problema" para modificar el calendario parlamentario ante una situación "urgente, necesaria y conveniente" como la tramitación de unos presupuestos. "No sería ningún problema", ha deslizado.