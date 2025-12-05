El PP pide en Les Corts al Gobierno el cese de Bernabé a la que acusa de "silenciar" el caso Salazar

El síndic del PP, Nando Pastor, en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una propuesta en Les Corts en la que solicita al Gobierno el cese de Pilar Bernabé como delegada del ejecutivo central en la Comunitat Valenciana, a la que acusa de "silenciar" el caso del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar y de mantener una "actitud negligente al no proteger a las víctimas, conducta impropia de una persona que ejerce un cargo público en el que una de sus principales funciones consiste en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, no tratar de silenciar las denuncias".

El síndic del PP, Fernando Pastor, ha señalado en un comunicado que "el escándalo desatado a consecuencia de las denuncias presentadas por dos trabajadoras de Moncloa contra el exasesor Francisco Salazar, al que acusan de comportamientos machistas y acoso sexual, ha puesto de manifiesto la mala gestión realizada por la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, así como también de la secretaria de Igualdad en la dirección federal del PSOE, Pilar Bernabé, quien además es la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, a quien corresponde como una de sus principales funciones proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades".

Según Pastor, "los testimonios de estas trabajadoras de La Moncloa, comunicados de forma anónima a través del canal interno del partido, se borraron entre finales de octubre y principios de noviembre sin que nadie hubiera contactado con las víctimas".

Para el síndic 'popular' es "increíble que el PSOE siga evitando trasladar a la Fiscalía las denuncias por acoso sexual contra Francisco Salazar". "Las denunciantes han manifestado sentirse desamparadas al no recibir acompañamiento psicológico, jurídico, ni seguimiento por parte del partido, transmitiendo una sensación de abandono que dificulta la reparación y la protección efectiva de quienes denuncian este tipo de conductas", ha criticado.

A juicio del portavoz del PP en Les Corts, "estamos ante un tema muy grave con responsables políticas de primer nivel en el intento de silenciar y frenar las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar" por lo que Bernabé "debe dimitir ya".

Desde el Consell, su portavoz, Miguel Barrachina, ha pedido a Bernabé que entregue a la Fiscalía toda la información que tiene "de abusos que han sufrido sus compañeras por parte de militantes socialistas". Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno, al ser preguntado por si el Gobierno valenciano guarda sintonía en este caso con el PP en Les Corts, que ha pedido el cese de la delegada del Gobierno.

"DIGNO DE CONTAR"

"Lo del Partido Socialista con las mujeres que han padecido maltrato y acoso es digno de contar. Y sinceramente, el comportamiento encubridor de Pilar Bernabé y de Rebeca Torró (secretaria de Organización del PSOE) con los abusos que han sufrido sus compañeras del Partido Socialista, no solo ya merece una explicación, sino merece una respuesta", ha expuesto Barrachina.

En esta línea, ha reclamado al PSOE "que hable con Pilar Bernabé, que entregue a la Fiscalía toda la información que tiene de abusos que han sufrido sus compañeras por parte de militantes socialistas, que lo cuente todo" y ha pedido a la delegada que "no haga como con sus falsos títulos, donde tardó 14 años en contar la verdad, que no tenía ninguna de las dos licenciaturas que lucía en su currículum".

"De momento lleva cinco meses encubriendo a los presuntos maltratadores de su partido. Por tanto, le pedimos a la secretaria de Igualdad del Partido Socialista de España, el de Pedro Sánchez, que remita a la Fiscalía la información que tiene", ha señalado Barrachina.

El portavoz del Consell también ha reclamado a Torró, a la que ha llamado "heredera de los presos Ábalos y del preso Santos Cerdán --ya salió de prisión el 19 de noviembre--", que "colabore con la justicia, que aporte a la Fiscalía todo lo que consta de sus compañeros".

"El problema del grupo socialista en el Congreso, de Tito Berni y los suyos, no es un problema del catálogo de mujeres del militante ejemplar que era Koldo y Ábalos; esto es un problema estructural de machismo del Partido Socialista Obrero Español y, por tanto, es el PSOE quien tiene que acudir a la Justicia para actuar contra sus compañeros y remitir a la Fiscalía la información que tanto Pilar Bernabé como Rebeca Torró tienen", ha exigido.