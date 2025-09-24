El PP presenta 364 propuestas centradas en la reconstrucción, la financiación y la vivienda

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, interviene durante el Debate de Política General - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado 12 bloques de propuestas de resolución al Debate de Política General en Les Corts para "seguir profundizando en el cambio en la Comunitat Valenciana" con un total de 364 medidas centradas en la reconstrucción tras la dana, la mejora de la financiación autonómica y la vivienda. Las propuestas se debatirán y votarán en la segunda jornada del debate, que tendrá lugar este jueves.

De esas 364 propuestas, 187 se solicitan al Consell y 177 son reivindicaciones al Gobierno. Los bloques temáticos se centran en Reconstrucción, Financiación Autonómica, Vivienda y Servicios Sociales, Economía y Hacienda, Agricultura y Agua, Industria, Educación, Sanidad, Medio Ambiente e Infraestructuras, Emergencias, Igualdad y Justicia.

En concreto, en el bloque dedicado a la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras la dana, el PP exige al Gobierno la inclusión de todos los municipios afectados y "excluidos de los decretos de ayudas". Según sus cifras, son un total de 28 localidades de la provincia de Valencia y 71 de Castellón.

Los 'populares' también inciden en las reclamaciones que, desde las personas y sectores afectados, vienen trasladando desde hace meses: que se apruebe la prórroga del cese de actividad de los autónomos, la exención de impuestos por las ayudas recibidas o la concesión de ayudas directas a fondo perdido para las empresas, "en lugar de préstamos con intereses que solo incrementan la carga financiera de los negocios".

Además, instan al Consell a mantener las ayudas directas a las personas, empresas y municipios afectados por la dana y a profundizar en la atención mental de las víctimas y damnificados.

En materia de financiación autonómica, el PP solicita el cambio del actual modelo, el fondo de nivelación, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario y la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes de que finalice el año.

En vivienda y servicios sociales, pide modificar la normativa actual para aportar mayor seguridad jurídica a los propietarios de viviendas, con el objetivo de conseguir un incremento de la oferta de vivienda en alquiler; desbloquear la tramitación de la Ley del Suelo en el Senado; una fiscalidad que favorezca el acceso a la vivienda (reducción de las cargas impositivas); "una política de migración responsable que no fomente la inmigración irregular"; la financiación del 50% del sistema de atención a la dependencia; la aprobación de una ley de conciliación y corresponsabilidad familiar.

Y propone en este bloque avanzar en el plan Vive de la Generalitat de vivienda pública, junto a la aprobación de nuevas normativas que faciliten la generación de nuevo suelo, la reducción de las cargas fiscales a la vivienda especialmente a los jóvenes.