El PP replica a Morant sobre los migrantes: "No necesitamos que venga con su argumentario 'sanchista' a aleccionarnos"

VALÈNCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, de utilizar a los menores migrantes "como moneda de cambio" y ha reprochado al Gobierno de España su "incapacidad" para gestionar la crisis migratoria. "Los valencianos no necesitamos que venga con su argumentario 'sanchista' y racista desde Madrid a aleccionarnos".

Así lo ha manifestado la portavoz de Política Social del PP en Les Corts, Elena Bastidas, después de que la ministra, este jueves, haya instado al Consell que preside Carlos Mazón a "dejarse de excusas" y cumplir "con su obligación y su responsabilidad", además de con la ley, para acoger a los menores migrantes que le corresponden.

En un comunicado, la diputada 'popular' ha considerado que Morant "debería avergonzarse de usar a los menores como moneda de cambio" y debería "dejar de utilizarlos como mercancía", al tiempo que ha instado a la representante del Gobierno a "documentarse antes de hablar sobre la capacidad de recepción" porque el sistema valenciano, según ha advertido, "está colapsado, funcionado un 160% de su capacidad tras aumentar un 66% las plazas en el último año y sin apenas aportación del Gobierno".

"Los valencianos no necesitamos que venga con su argumentario 'sanchista' y racista desde Madrid a aleccionarnos", ha afirmado Bastidas, que ha sostenido que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no pretende solucionar el problema de la inmigración ni la crisis humanitaria de Canarias, sino mercadear con los menores no acompañados para seguir resistiendo en el momento de más debilidad de un gobierno centrado en la corrupción que les rodea". "Usan a los menores como moneda de cambio con los independentistas", ha dicho.

Ante esta situación, ha argumentado que desde la Comunitat "no podemos aceptar un modelo ineficaz, insostenible y que pone en riesgo el interés superior del menor", pero ha lamentado que a Morant "eso le da igual, distribuyendo a los menores como si no fueran personas, y sin ninguna previsión seria ni coordinación con las CCAA".

"El reparto del Gobierno de Sánchez supone un trato indigno, discriminatorio y dañino hacia los menores. Lo que están haciendo es colapsar la capacidad del sistema autonómico de protección, eximiendo a una comunidad en detrimento del resto que no están pudiendo recibir a los niños con la dignidad que se merecen", ha expuesto.

Dicho esto, ha apuntado que la norma "va a ser recurrida y se ha solicitado su suspensión cautelar". "Si el Estado no tiene capacidad para atenderlos, no puede cargar con esa responsabilidad a las CCAA que no tienen dinero ni recursos", ha aseverado.

"INCAPACIDAD DE GESTIÓN"

A juicio de Bastidas, ante una crisis migratoria "que dura demasiados años", en el Gobierno de España "solo hay incapacidad de gestión. "Los mismos que no pagan el FLA, que siguen castigando a la Comunitat Valenciana a seguir siendo la peor financiada, pretenden ahora que destrocemos el sistema de protección de menores acogiendo a un número injustificadamente alto de menores, sin la financiación, sin el personal y sin las infraestructuras necesarias para darle a los menores la dignidad que merecen, solo para trasladar su inacción a las CCAA", ha denunciado.

Frente a ello, ha reivindicado que la Comunitat Valenciana "ha demostrado esfuerzo y solidaridad real, aumentando plazas, asumiendo menores llegados por mar y atendiendo incluso a menores que llegan por la puerta de atrás, con el cupo de adultos de los envíos que realiza el Gobierno desde Canarias".

"Hemos hecho un esfuerzo que algunas CCAA ni siquiera han iniciado y ahora se nos castiga con más carga y sin medios. Y encima hay que soportar los insultos y el desprecio de los 'sanchistas', que solo pretenden romper el modelo de acogimiento y asfixiarnos", ha zanjado.