El PP, sobre la testifical de Camarero ante la jueza de la dana: "No hay nada que esconder ni ocultar"

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, comparece ante la Comisión de investigación de la Dana, a 28 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha asegurado sobre la declaración testifical ante la jueza de Catarroja (Valencia) de la vicepresidenta primera del Consell Susana Camarero --quien durante el día de la dana era consellera de Servicios Sociales-- fijada para el próximo 10 de junio, que está convencido de que desde el Consell "no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar" sobre la gestión de la riada, como este pasado martes se demostró en la comisión de investigación en Les Corts en la que compareció la propia dirigente.

"No somos ni pretendemos ser comentaristas judiciales. Esa facultad siempre se la hemos reservado a la izquierda, son ellos quienes tienen la patente, tanto para cuando les va bien como cuando les va mal. Nosotros ni cuando funciona a favor o aparentemente en contra entramos a comentar nada", ha esgrimido en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts.

Preguntado sobre si les preocupa la testifical de Camarero, el portavoz 'popular' ha replicado que vio este martes en la comisión de investigación sobre la dana del parlamento valenciano algo que le provocó "mucha satisfacción" y de lo que se siente "orgulloso", y es que tres miembros de su gobierno y de su partido "vinieron a dar la cara, a dar explicaciones".

"Les puedo hablar del ámbito donde nosotros investigamos, que son Les Corts. Y lo que vi ayer me reafirma en que no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar. Vi a un gobierno que dio la cara, que estuvo a la altura, no como otros que, de manera cobarde y me atrevería a decir que irrespetuosa con el pueblo valenciano, han decidido no venir nunca a estas Corts a dar la cara, a dar explicaciones", ha señalado en alusión al Gobierno de España, a sus ministros y a los organismos estatales como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

"Tenían también algo que decir y algo que aportar de manera importante a la función de investigación y nunca lo harán porque han decidido que no tienen obligación legal de hacer", ha reprochado al Ejecutivo central, al tiempo que ha sostenido que esto mismo "no era una obligación legal, era una obligación moral y ética de venir a dar la cara ante todos los valencianos porque una dana como la que ocurrió --en octubre de 2024-- no ocurre todos los días". "Esto no va de obligaciones legales, va de obligaciones morales", ha remarcado.

Por tanto, se ha mostrado "tranquilo, tranquilísimo" ante la testifical de Susana Camarero. "Porque vi ayer a tres pesos pesados del Gobierno valenciano dando la cara, dando explicaciones y enfrente vi a una bancada de la oposición desdibujada, sin argumentos, con bulos, con enredos, con medias verdades, con tergiversaciones y que no aportaban absolutamente nada al debate", ha aseverado.

Frente a ello, ha resaltado que vio en los miembros del Consell "contundencia, recursos, datos" y ha mostrado "satisfacción" como integrante del PP y como diputado del Grupo Popular en Les Corts.

"OTRA COSA ES QUE QUIERA CONTAR LA VERDAD"

Por el contrario, desde el PSPV, José Muñoz ha subrayado que Camarero es una persona que tiene información "de primera mano" sobre la gestión de la dana por parte del Consell, aunque "otra cosa es que quiera contar la verdad", dado que "desde el primer momento ha mentido de manera deliberada a los valencianos".

De hecho, ha señalado que este pasado martes en la comisión de investigación sobre la riada de Les Corts en la que compareció tuvo "una vez más oportunidad para rectificar sus palabras, pero no ha sido capaz ni de rectificar esa frase que dijo de que el --entonces-- 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo trabajando hasta las ocho de la tarde en el despacho del Palau de la Generalitat". "Ni ha sido capaz de rectificar eso", ha denunciado.

No obstante, ha remarcado que la vicepresidenta primera tiene ahora "la obligación de decir verdad como testigo" ante el juzgado de Catarroja, al tiempo que ha censurado que la dirigente, en la citada comisión parlamentaria, reiterara "las mentiras que había dicho tanto como portavoz del Consell como en sus diferentes asistencias a la comisión de investigación en el Congreso".

"Ahora parece que sí que tendrá la obligación de decir verdad salvo advertencia de que puede incurrir un delito de falso testimonio", ha remarcado, y ha garantizado que los socialistas estarán "atentos" de su testimonio. "Pero creemos que después de todo lo que ha hecho, después de la inasistencia en el día de la dana, lo que le queda es dimitir, sinceramente", ha asegurado.

"Vamos a ver si en esta testifical que hace ante la jueza de Catarroja nos cuenta alguna verdad y creo que si cuenta alguna lo que le acabará ocurriendo es que el peso de la verdad será tan grande que no le quedará más remedio que dimitir", ha zanjado.

"OJALÁ PUDIÉRAMOS VERLA COMO INVESTIGADA"

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha afirmado que le "gusta" ver a los consellers que estaban durante la dana, como Susana Camarero, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe, aunque en este caso sea como testigo. "Ojalá pudiéramos verla como investigada", ha añadido sobre Camarero.

Baldoví ha vuelto a criticar que el actual Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca "protege a los consellers que tenían responsabilidades directas en la dana", algo que ha ligado con las comparecencias de este pasado martes de Camarero, Miguel Barrachina (Agricultura) y Vicente Martínez Mus (Infraestructuras) en la comisión de la dana en Les Corts.