El PP de Valencia se reorganiza de cara a 2027 con nuevas áreas de afectados DANA, Seguridad, Vivienda y Juventud

Comité de Dirección del PP de la provincia de Valencia

VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Dirección del PP de la provincia de Valencia ha dado el visto bueno a diferentes cambios en su organigrama "para consolidar un proyecto que está fuerte, pero que lo estará todavía más si hacemos algunos ajustes", ha explicado el presidente de los 'populares' en esta demarcación, Vicent Mompó.

"El PP es un partido de gobierno, que pisa la calle, conoce los problemas reales de la gente y trabaja para solucionarlos", ha manifestado Mompó, que ha agregado que por ello "hemos creado nuevas áreas de trabajo que responden a las preocupaciones de los valencianos y las valencianas, se va a trabajar intensamente en ellas y en el resto para llegar a 2027 con una propuesta realista, sensata y factible que garantice avanzar a los municipios y con ellos a toda la provincia".

"El objetivo es claro: ganar, teñir de azul toda da la provincia para mejorar la vida de los valencianos", ha asegurado el líder provincial, al tiempo que se ha mostrado optimista ante el resto de la dirección: "Lo podemos conseguir, hemos de seguir el mismo camino, el del trabajo y el esfuerzo diario, el de la coordinación y el trabajo en equipo, aquí todos y todas contamos".

Dependientes de la Vicesecretaría de Política Territorial, se han creado las áreas de Reconstrucción DANA, que dirigirá Sandra Castillo, y la de Víctimas y personas afectadas DANA, a cargo de Amparo Clemente.

Bajo el paraguas de la Vicesecretaría de Política Social, habrá dos nuevas áreas: Seguridad, Convivencia y Orden, de la que se ocupará Esther Asensio y Vivienda y Juventud, dirigida por Bartolomé Vila.

Otra de las áreas de nueva creación es Economía y Coste de la Vida, que depende de la Vicesecretaría de Economía, Innovación y Sostenibilidad y que capitaneará Nacho Ventura.

El PP detalla el organigrama resultante con las siguientes vicesecretarías del Comité Ejecutivo: Presidencia (acción electoral) recae en Vicente J. Mompó; Secretaría General, Reme Mazzolari; Vicesecretaría de organización (Avelino Mascarell); Política Territorial (Amparo Folgado); Comunicación (Víctor Soler); Política Social (Rosabel Ribes); Economía, innovación y sostenibilidad (Ricardo Gabaldón);

Administración pública, medio rural y despoblación (Ruth Sánchez);

Formación (Marcial Díaz); Relaciones institucionales y asuntos parlamentarios (Fernando de Rosa); Estudios y programas (Mercedes Pastor) y Acción electoral (Andrea Gigant).

En el Comité Ejecutivo aparece también Pablo Broseta --quien el pasado mes de diciembre presentó su dimisión como secretario autonómico de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas de la Generalitat--, en concreto en el área de Asuntos Europeos.