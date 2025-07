El PP ve "ridículo" que el PSPV cuestione los estudios de Mazón: "Es licenciado en Derecho y puede demostrarlo"

Compromís critica esta "batalla PP-PSOE" y Vox el "triste juego del bipartidismo"

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha rechazado las críticas del PSPV contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "por decir que tiene la condición de abogado sin estar colegiado". "El 'president' sí que tiene la licenciatura en Derecho, sí que tiene ese título y sí que puede mostrarlo", ha recalcado, y ha tachado de "ridículo" este "ataque" de los socialistas valencianos.

Además, ha aprovechado para denunciar que el 'expresident y exlíder del PSPV Ximo Puig "dijo que era periodista cuando ni tan siquiera había iniciado esos estudios".

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas en Les Corts por el cruce de acusaciones entre 'populares' y socialistas sobre la formación de varios políticos tras la dimisión de la exdirigente y exdiputada del PP Noelia Núñez por mentir sobre sus estudios. Desde el PP ponen en duda la formación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y desde el PSPV la de Mazón.

Chulià ha defendido al 'president' y ha puesto como ejemplo que "cuando uno estudia Medicina, todo el mundo le dice que es médico y a nadie se le ocurre preguntar si estás colegiado". "Yo soy licenciada en Derecho y si le preguntas a mi madre te dirá que mi hija es abogada, pero no puedo defender en el juzgado porque no estoy ejerciendo", ha ilustrado.

"Otra cosa sería, y sería grave, haber dicho que eres abogado con un número de colegiado que no existe porque no estás colegiado. O, por ejemplo, decir que tienes doble titulación, doble licenciatura, y no tenerla", ha remarcado.

En consecuencia, la 'popular' ha rechazado ir "más allá de esta polémica" de las críticas del PSPV a los estudios de Mazón porque "lo importante es tener los estudios". "Si dices que los tienes, ya está. No hay más", ha zanjado.

Además, ha asegurado que le "llama la atención" que el síndic del PSPV, José Muñoz, "se rasgue las vestiduras" cuando, según ella, el 'expresident' Ximo Puig "dijo y publicó en la propia web de Transparencia de la Generalitat que era periodista cuando ni tan siquiera había iniciado esos estudios": "A mí lo que me parece grave es decir que tienes una carrera cuando ni tan siquiera la has acabado".

COMPROMÍS Y VOX

Por parte de los grupos de la oposición, la diputada de Compromís Mª Josep Amigó ha defendido que cualquier político no debería mentir en su currículum, al tiempo que ha enmarcado esta polémica en "la batalla típica de PP-PSOE y del 'y tú más'".

Ahora bien, ha reconocido que "un 'president' de la Generalitat debería dejar claro" si está colegiado como abogado tras haber realizado los estudios de Derecho.

Desde Vox, su síndic, José Mª Llanos, ha defendido que "la mentira es intolerable en política", al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el padre de la mentira, falseando su propio currículum, como por cierto hizo también Pilar Bernabé", delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE.

Dicho esto, Llanos ha enmarcado la polémica en "ese triste juego del bipartidismo entre el PP y el PSOE que unos blanquean con su corrupción la corrupción de nosotros", algo que ha ilustrado con el 'caso Montoro' en el que está imputado el exministro 'popular' de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntamente beneficiar fiscalmente a empresas privadas con medidas impulsadas por su departamento.