PP y Vox confían en que se acerquen posturas entre Educación y sindicatos en la reunión de este lunes y salgan acuerdos

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí, durante una reunión con los sindicatos del ámbito, en la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a 14 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox confían en que la Conselleria de Educación y los sindicatos acerquen posturas en la reunión "clave" de este lunes y en que de la misma salgan acuerdos con el fin de desconvocar la huelga indefinida en la educación no universitaria de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el PSPV y Compromís instan al Gobierno valenciano a "abandonar el inmovilismo y atender de una vez por todas las reivindicaciones legítimas" de los profesores, así como a presentar una propuesta "que sea posible de asumir".

En declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, de un lado, Nando Pastor (PP) ha asegurado que "espera y desea" que salgan acuerdos de la reunión de este lunes por la tarde entre ambas partes y ha valorado la "mano tendida" y la "voluntad de diálogo" de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y de su equipo.

"Siempre hemos mantenido desde el primer día que el interés por cobrar más del profesorado es legítimo y nadie lo ha puesto en duda en todo el proceso negociador, pero siempre hemos puesto el acento en que el derecho de esos más de 30.000 alumnos que en estos momentos van a enfrentarse a los exámenes más difíciles de sus vidas no solo es legítimo, sino que es sagrado, que hay que defenderlo a capa y espada, y que bajo esa salvaguarda ha de estar todo funcionando", ha expuesto.

Mientras, José Mª Llanos (Vox) ha puesto en valor la voluntad por parte de la Conselleria de Educación de negociar con los sindicatos "durante bastante tiempo" y ha confiado en que en la reunión de este lunes se puedan "acercar posturas".

"Entiendo que todos entenderán que hay que ceder de alguna manera, sobre todo en la situación delicada económica en la que se encuentra la Comunidad Valenciana, pero estoy convencido de que la Conselleria va a poner todo de su parte para que se pueda llegar a una solución. Otra cosa será que eso se consiga hoy o se consiga en los próximos días", ha indicado.

"LA EXCUSA DE QUE NO TIENE DINERO ES UNA FALACIA"

Sin embargo, José Muñoz (PSPV) ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no tome "ninguna decisión" al respecto tras la manifestación "histórica" de profesores que recorrió el viernes las calles de València y le ha reprochado que aluda "a que no tiene presupuesto ni dinero para hacer frente a las reivindicaciones de la comunidad educativa" mientras el Consell "ha recibido un anticipo a cuenta de 200 millones de euros por parte del Gobierno de España".

Por tanto, a su juicio "la excusa de que no tiene dinero es una falacia". Además, Muñoz ha acusado al jefe del Consell de "volver a escabullirse", ha criticado su ausencia en la reunión de la tarde de este lunes y le ha reprochado que priorice "irse a una reunión de partido en Madrid cuando tiene la huelga educativa más importante en la historia de la Comunitat Valenciana".

Ante este escenario, ha exigido a Llorca que "priorice los intereses de los valencianos y se ponga a negociar" con los sindicatos: "No vale con difundir un vídeo editado en el que habla con unos profesores, lo que tiene que hacer un 'president' de la Generalitat es ponerse a negociar y dar la cara. Y, evidentemente, la Junta Directiva del PP de hoy no requiere de su asistencia. Lo que requiere de su asistencia es que venga a negociar y que llegue a un acuerdo con la comunidad educativa".

Asimismo, le ha pedido que "no se preocupe tanto por ser candidato del PP a la Generalitat Valenciana" y sí de ser 'president'. "Eso es lo que tendría que hacer y por eso exigimos que se ponga a negociar, que coja las riendas de la negociación, que salga del Palau y, sobre todo, que no huya a Madrid en un día en el que lo que tendría es que estar sentado él en primera persona en la mesa de negociación para poner fin a la huelga educativa", ha resumido.

De su lado, Joan Baldoví (Compromís) ha apuntado este lunes como día "clave" en el conflicto educativo y ha destacado la "demostración de fuerza" del profesorado que quedó patente en pasado viernes en la manifestación "histórica" por las calles de València. Por ello, ha instado tanto a Llorca como a la consellera de Educación, Carmen Ortí, a que "abandonen el inmovilismo y atiendan de una vez por todas las reivindicaciones legítimas de cada profesor y profesora".

"Cada día que ha estado de huelga han perdido una media de entre 150 y 200 euros de su bolsillo para reivindicar una educación pública en condiciones y en mejores condiciones para atender a los niños y niñas", ha resaltado Baldoví, que ha deseado que este lunes la Conselleria de Educación "no insulte como hizo el jueves de la semana pasada a todo el colectivo educativo" y que hoy "de verdad presente una propuesta que sea posible de asumir y de una vez pueda resolver este problema educativo".