El PP y Vox pactan que Barcala comparezca en la comisión de investigación sobre las VPP de Les Corts

Comisión de investigación sobre las VPP en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han pactado que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, comparezca finalmente en la comisión de investigación sobre las viviendas de protección pública (VPP) de Les Corts. Ambas formaciones han registrado a primera hora de este viernes una enmienda de aproximación que anula una previa de los 'populares' que pedía eliminar las comparecencias del máximo responsable municipal y de un director general de la Generalitat.

La comisión ha aprobado en su reunión de este viernes como plan de trabajo de la misma el propuesto por Vox, que, a diferencia del de los 'populares', sí que pedía desde un principio la comparecencia del alcalde de Alicante. El PSPV y Compromís, cuyos respectivos planes han sido rechazados con los votos del PP y Vox, han votado en contra de la propuesta de los de Santiago Abascal, que sí ha contado con el respaldo del PP.

La mesa --presidida por la diputada de Vox Ana Vega-- acordó hace dos semanas posponer la votación del plan de trabajo y, en su lugar, dio un plazo de diez días para poder presentar una propuesta conjunta pactada. Sin embargo, este martes, ante la falta de acuerdo, acordó proponer el plan de Vox. Momentos después, el PP presentó una enmienda para eliminar las comparecencias del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y del director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez. Sin embargo, esta ha decaído al registrar este viernes los 'populares' y Vox una de aproximación.

En esta nueva, consultada por Europa Press, ambas formaciones modifican una serie de aspectos en cuanto al tiempo y orden de las comparecencias y fijan que el orden de intervención de los grupos parlamentarios sea de menor a mayor y que las sesiones se articulen a través de intervenciones sucesivas de pregunta y respuesta entre los miembros de la comisión y los comparecientes.

Además, establecen que cada grupo parlamentario tendrá un tiempo máximo de diez minutos por cada compareciente y cerrará el compareciente con un turno de un máximo de cinco minutos. A todos los testimonios se les exigirán "respuestas claras y concretas". La presidencia de la mesa, por su parte, "respetará el turno de palabra de los grupos y del compareciente e impedirá que quien tenga el turno sea interrumpido mientras esté en el uso de la palabra, siempre y cuando se esté tratando el tema en cuestión".

En cuanto a la elaboración y debate del dictamen, el PP y Vox proponen que el informe de la comisión se debata y elabore en los 12 meses de trabajo de esta, "sin perjuicio de que se pueda ampliar como consecuencia de los trabajos". Y señalan que, una vez realizado el informe, se dará cuenta y se debatirá en la propia comisión. Finalizada la misma, se abrirá un plazo de cinco días para la posible elaboración de votos particulares. Una vez elaborado el informe y debatido los votos particulares, este se elevará al pleno de Les Corts para su debate y votación.

LOS GRUPOS, ENTRE "PROTEGER" A BARCALA Y ALEJARSE DEL "RUIDO"

El PSPV y Compromís han acusado al PP y Vox de "hacer el ridículo" y de "proteger" a Barcala y han remarcado que el primer edil alicantino tendría que ser "el primero en venir para explicar qué ha pasado" a la citada comisión. "Están en el cálculo político", han lamentado, entre críticas al "carrusel deportivo" de este foro parlamentario "después de tantos cambios y autoenmiendas". "No da confianza a que se vaya a desarrollar un plan de trabajo serio y riguroso con el fin de fiscalizar", han expresado.

Por el contrario, el PP y Vox han defendido que tienen "un plan" que es "vivo y dinámico" y que va a arrojar "luz y taquígrafos" a la investigación, pero "sin precipitaciones". También han rechazado convertir esta comisión en una "fábrica de titulares y acusaciones precocinadas" y acudir "con la idea preconcebida" y han pedido "alejarnos del ruido y las insinuaciones": "Que el árbol no nos impida ver el bosque".

((Seguirá ampliación))