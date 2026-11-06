PP y Vox tumban en el pleno de Alicante una moción de Compromís sobre crear una comisión del servicio de zonas verdes

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas (d), durante una intervención en el pleno, en una imagen de archivo - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han tumbado en el pleno del Ayuntamiento de Alicante una moción de Compromís que pedía crear una comisión municipal para "analizar el servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes" de la ciudad. Además del grupo proponente, PSPV y EU-Podem han respaldado la propuesta, aunque sus votos favorables no han sido suficientes para lograr una mayoría con la que sacarla adelante. El gobierno 'popular' del alcalde Luis Barcala ha defendido su gestión de parques y jardines.

De este modo, la iniciativa no ha obtenido luz verde en la sesión plenaria extraordinaria celebrada este viernes en el consistorio para tratar los asuntos pendientes --de carácter más político-- que se aplazaron de la ordinaria del pasado 29 de octubre en señal de duelo por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

Precisamente en el marco de este pleno, el Ayuntamiento ha informado a través de un comunicado de que nueve empresas optan a alguno de los tres lotes en los que se divide la licitación del concurso del nuevo contrato de parques y jardines por 44.709.871,27 euros para los próximos cuatro años más uno de prórroga, cinco en total.

Según ha detallado, el contrato se va a incrementar "en un millón de euros anuales" para conservar nuevos espacios y alrededor de 200 personas se dedicarán al mantenimiento de los parques y jardines urbanos y periurbanos "al finalizar el contrato", en una plantilla en la que está previsto incorporar 20 nuevos operarios "a lo largo de estos cuatro años".

COMPROMÍS: "AUDITORÍA"

Durante el debate de la moción, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, del grupo proponente, ha abundado en que esa propuesta de "auditoría" ya la tumbó el pleno "dos veces" previamente y ha criticado la gestión del concejal del PP Rafael Alemañ, responsable de Limpieza y Gestión de Residuos y de Parques y Jardines. Así, se ha preguntado a qué se destina el dinero del consistorio y, en este sentido, ha abundado en que quiere conocer "dónde van los diez kilos" que, según ha subrayado, se pagan al año.

En este contexto, ha afeado al PP el caso de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus, que está investigando una jueza, y ha sostenido que "presuntamente" algunos de los inspectores de la contrata de limpieza tienen "hijos" allí sin que el equipo de gobierno mueva "ficha", ha sostenido, tras lo que ha solicitado que se abra un expediente de averiguación de hechos al respecto.

PSPV: "VERGÜENZA"

Por su parte, el concejal del PSPV Raúl Ruiz ha espetado al gobierno local que "no saben" ni "resolver un contrato ni licitar el siguiente" y ha hablado de "vergüenza" en la gestión. Cree que es "inútil" un órgano como una comisión porque, según considera, como en el caso de la limpieza, "se crean las comisiones simplemente para que ya no se hable nada más de ese problema".

Durante su intervención, Ruiz también ha espetado a Compromís que en uno de los acuerdos donde plantea que la comisión sobre el servicio de zonas verdes de Alicante sirva para promover modificaciones del contrato esa "no es la solución", según ha dicho.

VOX: "MEJORA REAL"

Desde Vox, el concejal Óscar Castillo ha rechazado crear una comisión al afirmar que los problemas no se solucionan repitiendo mociones, sino "proponiendo medidas concretas", algo que, según él, no hace Mas.

No obstante, el edil de esta formación ha reconocido que hay "deficiencias" en el mantenimiento de zonas verdes, tras lo que ha pedido al ejecutivo de Barcala que el nuevo contrato suponga una "mejora real" del servicio.

PP: "CRITERIOS TÉCNICOS"

Desde el gobierno local, Alemañ (PP) ha sostenido que el pleno es el órgano donde dar "las explicaciones que hagan falta" y ha defendido que están comprometidos con desarrollar nuevas zonas verdes y con mantener las que hay.

Igualmente, ha sostenido que el Ayuntamiento de Alicante es "pionero" en incorporar zonas forestales urbanas y periurbanas como lote específico en la anterior licitación y ha aseverado que eso se va a mantener en la nueva.

Alemán ha resaltado que en este tema imperan "los criterios técnicos" tanto de responsables del servicio municipal como de personal de la empresa adjudicataria y ha añadido: "Claro que hay cosas que mejorar, pero también debemos recordar que el cuidado de la vía pública y de sus jardines es una responsabilidad compartida entre los ciudadanos que hacemos uso de la ciudad y los jardineros que cuidan concretamente las zona verdes".

Igualmente, el concejal del PP ha aseverado que el pasado lunes acabó plazo de presentación de ofertas para la renovación del contrato y ha explicado que confían en poder tenerlo "próximamente", aunque no ha dado un plazo concreto. Además, ha afirmado que el "responsable" del contrato es el que fiscaliza a la contrata y ha agradecido a Vox su "altura de miras" por votar en contra de la propuesta de Compromís para crear la comisión.

En el marco de la celebración del pleno, el consistorio ha remitido a los medios de comunicación ese comunicado en el que detalla que la mesa de contratación del Ayuntamiento ha conocido esta semana las mercantiles que optan a los tres lotes, a falta de abrir el sobre con las propuestas económicas.

Y ha concretado que el nuevo contrato contempla el cuidado de más de tres millones de metros cuadrados de zonas verdes, 75.000 árboles en calles y plazas, más de 6.500 metros cuadrados de parterres y los montes urbanos y periurbanos de la ciudad.

Tras la apertura del primer sobre con la documentación, la mesa de contratación deberá abordar en una nueva reunión lo mismo pero con los sobres que tienen las propuestas económicas, para someter ambas cuestiones a la valoración de los técnicos y puntuación para establecer la clasificación de las empresas que optan a adjudicarse cada uno de los tres lotes, antes de elevar a las propuestas definitivas para que las refrende la junta de gobierno, ha indicado.