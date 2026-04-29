PP y Vox tumbarán en Les Corts la propuesta de Compromís para que las VPP tengan carácter público permanente

Archivo - Vista de una promoción de viviendas en Alicante - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts rechazará este jueves, con los votos en contra de PP y Vox, una proposición de ley de Compromís para que las viviendas de protección pública (VPP) tengan carácter público permanente.

Esta iniciativa, que será apoyada por el PSPV, propone modificar la Ley 8/2004 de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, al considerar que el decreto introducido a finales de 2024 por el Consell debilita las garantías del régimen de vivienda protegida.

En concreto, Compromís pide establecer en esta ley que el régimen de protección pública de las VPP sea con carácter permanente, así como que los contratos de compraventa y alquiler de las VPP incluyan cláusulas de inserción obligatoria con las mismas condiciones de acceso sean de promoción pública o privada.

También exige como requisito imprescindible para acceder a una VPP la inscripción previa en un registro de demanda de vivienda y ser adjudicatario mediante un procedimiento público por sorteo, así como que la Generalitat informe de este proceso en su web o mediante correo electrónico a los inscritos.

En declaraciones a los medios, Joan Baldoví (Compromís) ha señalado que "PP y Vox tendrán que decidir si están con la inmensa mayoría de los ciudadanía o con la vergüenza de que se aprovechen las viviendas de protección oficial para hacer negocio". El síndic del PSPV, José Muñoz, ha confirmado que su grupo apoyará este jueves la proposición de ley de los valencianistas.

"NO ES CREÍBLE"

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor ha avanzado que su grupo votará en contra y ha aprovechado para reprochar a quienes "no han pegado un palo al agua durante ocho años en materia de vivienda que vengan aquí a dar lecciones". "Es un poco surrealista", ha considerado, y ha sostenido que Baldoví en materia de vivienda "no es creíble" y que "no pueden dar lecciones de nada aquellos que durante ocho años no han dado un palo al agua".

"Aquellos que hicieron cero viviendas, aquellos que no hicieron absolutamente nada, que lo único que eran líderes y buenos en materia de vivienda era en desahucios a nivel nacional, pues hombre, que vengan a nosotros a darnos lecciones a nosotros, que somos los del plan Vive, los de poner 5.000 viviendas en el mercado, los de poner avales por primera vez en la Comunitat Valenciana a 2.500 beneficiarios, los que bajamos los impuestos a aquellos que compran una vivienda y no los castigamos, pues hombre, cuantas menos --lecciones-- mejor por parte de la izquierda", ha apostillado.

Sobre si el PP estaría de acuerdo en limitar las VPP de manera permanente, ha replicado que en su partido están "trabajando continuamente en vivienda en todas y cada una de las cuestiones y ha preguntado a Compromís "por qué no hizo eso cuando estaba en el Botànic", para seguidamente responder: "Probablemente porque no tenían VPP que blindar, porque hicieron cero".

Frente a ello, ha defendido la apuesta del Consell en materia de vivienda, que pasa por un paquete de acciones como el plan Vive, los bonos de alquiler, los avales del Instituto Valenciano de Finanzas o las deducciones y rebajas de los impuestos. "Eso es una política de vivienda, no traer una herramienta suelta de repente a ver qué pasa por intentar acaparar la atención ante uno de los problemas más importantes que tienen los valencianos y que precisamente ellos contribuyeron a generar", ha afeado a Compromís.

Cuestionado sobre si apoyarán o no entonces la iniciativa de la coalición, Pastor ha señalado que lo ha dicho ya "muy claro" y es que el PP está "continuamente trabajando en materia de vivienda".

"UNA CHUFLA"

En la misma línea, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha replicado: "El gobierno de Compromís y el PSOE, cero viviendas durante ocho años . Un gobierno apoyado por Vox en las Cortes Valencianas, 5.000 viviendas en un año y medio, de momento".

"Eso es hacer política, no esas proposiciones que se inventa Compromís en cada pleno y son una chufla y que no tiene ningún recorrido. Es solo para tener unos minutos y salir en los medios de comunicación", ha esgrimido, y ha dicho que "la cabra tira al monte" y por eso los valencianistas "no pueden dejar esa visión comunista en contra de la propiedad de la vivienda.

Cuestionado por si Vox está en contra de que las VPP formen parte del parque público de vivienda para siempre, Llanos ha sostenido que este tipo de viviendas están sometidas a unos condicionantes, con lo que según él "si están sujetas a la propiedad privada, tiene que llegar un momento en el que uno pueda disponer de ellas".