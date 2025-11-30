El PPCV critica que Morant "falta al respeto" y "machaca" a la provincia de Alicante

Archivo - El diputado Fernando Pastor en Les Corts - PP - Archivo

ALICANTE 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic 'popular' en Les Corts, Fernando Pastor, ha criticado que la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, "no solo machaca a la provincia de Alicante y al conjunto de los alicantinos desde el Gobierno de España" en los Presupuestos Generales, sino que también se sitúa "en la falta de respeto a la provincia, a sus instituciones y a sus representantes institucionales".

Así ha respondido, en declaraciones remitidas a los medios, a la dirigente socialista, después de que el partido celebrase este sábado su Comité Nacional en la ciudad de Alicante. En ese acto, Morant señaló que el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; su predecesor Carlos Mazón; el alcalde, Luis Barcala, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez, "no representan a Alicante".

Al respecto, Pastor ha subrayado que "Juanfran Pérez Llorca, Toni Pérez y Luis Barcala, entre tantos otros, representan a los líderes del Partido Popular que los ciudadanos han querido que ganen las elecciones de manera y las instituciones alicantinas" y, "por lo tanto representan a la provincia de Alicante".

En cambio, ha apostillado que Diana Morant y el exministro y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, "representan al partido que perdió las elecciones en la Comunitat Valenciana".

"Diana Morant no solo machaca a la provincia de Alicante, y al conjunto de los alicantinos desde el gobierno de España, manteniendo la provincia año tras año en el puesto 52 de 52 en cuanto a las inversiones en cuanto a las infraestructuras en cuanto a los presupuestos generales del Estado; no se conforma con eso, sino que además ahora pretende deslegitimar, incluso burlarse de los ciudadanos, que mayoritariamente dijeron que Juanfran Pérez Llorca, que el PP, estuviera al frente de las instituciones", ha agregado Pastor.

A su juicio, "Morant debería medir un poco lo que dice porque no es bueno continuamente estar en la falta de respeto a la provincia de Alicante, a sus instituciones a sus representantes institucionales y a quienes les han votado para que estén ahí, que no son ni más ni menos que los ciudadanos de la provincia de Alicante".

El parlamentario 'popular' ha puesto el foco en que el PSPV-PSOE haya elegido celebrar su acto "justamente en la ciudad y la provincia en la que tan buenos resultados está cosechando" el PP y donde el PSOE no tiene "la confianza mayoritaria por parte de los alicantinos".

"Probablemente podían haber elegido la provincia de Madrid para celebrar la reunión de los socialistas valencianos, ya que allí tienen en Soto del Real al número dos de Diana Morant, José Luis Ábalos", ha apostillado en alusión a su ingreso en prisión.

Con ello, el portavoz ha deseado a los socialistas que en Alicante "aprendan cómo se hacen las cosas en política en una de las provincias mejores de España".