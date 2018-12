El PPCV denuncia la "afonía política" de Puig y Oltra tras la "cascada de alcaldes investigados en sus filas"

Publicado 27/11/2018 15:42:07 CET

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP valenciano ha criticado este martes la "afonía política" del 'president' y la vicepresidenta de la Generalitat, Ximo Puig y Mónica Oltra, tras "la cascada de alcaldes investigados que tienen en sus filas, que dejan en papel mojado su programa político".

"Ser alcalde del PSPV y de Compromís y estar investigado sale gratis", ha sentenciado el vicesecretario de Comunicación del PPCV, Jaume Bronchaud, en referencia a que "se ha disparado" el número de alcaldes, concejales y miembros socialistas y de la coalición que "están bajo la lupa de la justicia".

Ante esta situación, el 'popular' ha asegurado que tanto el PSPV como Compromís "han defraudado a sus militantes, a sus simpatizantes y a sus votantes, porque entraron con una hoja de ruta que no están cumpliendo", informa el partido en un comunicado.

"En solo tres años, la transparencia de Puig y Oltra está haciendo aguas por todos lados, con 25 investigados en la causa de financiación del PSPV y Compromís, en la trama de Paterna (Valencia) y su alcalde, José Antonio Sagredo, el caso del alcalde de Llíria (Valencia) que también ha tenido que ir a declarar como investigado, el sonado caso del expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, aun candidato al PSPV de Ontinyent, el caso de la Font de la Figuera (Valencia), etcétera", ha desgranado. En definitiva, "un suma y sigue mientras Puig y Oltra miran hacia otro lado".

"LÍMITES ADULTERADOS"

Bronchaud, en esta línea, ha afirmado que "los límites de la ética y de la estética con los que comenzó la legislatura el PSPV y Compromís están adulterados: Han repartido las cartas, rompen la baraja cuando no les vienen buenas, vuelven a repartir".

Por tanto, ha lamentado que "aquellos que venían a darnos lecciones guarden silencio y no asuman ninguna responsabilidad, mientras el número de ciudadanos que vive bajo la gestión de un alcalde del PSPV o Compromís investigado se multiplica".

Y ha advertido que "el PSPV, que no se quiere manchar las manos, no puede seguir más tiempo callado; hay que asumir responsabilidades porque no puede parapetarse en el silencio para no quemarse. Es una cuestión de coherencia, de seriedad y de sentido común".