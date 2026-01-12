Pradas dice que intentó trasladar a Mazón la tarde de la dana la propuesta de confinar pero no pudo: "Debía conocerlo"

Pradas llega a los juzgados de Catarroja para hacer un careo con Cuenca - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha reiterado este lunes ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que intentó trasladar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, en la tarde de la riada, la propuesta de confinamiento de la población pero no pudo. "Creo que debía conocer el caso el 'president'", ha aseverado.

Pradas estaba este lunes citada ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y cuantiosos daños materiales, para realizar un careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón.

El primero en llegar al órgano judicial ha sido Cuenca, a las 9.08 horas, donde le esperaban una treintena de víctimas de la dana que le han gritado "sinvergüenza", "asesino", "mentiroso" y "golfo". Unos minutos más tarde, pasadas las 9.15 horas, ha llegado Pradas, a la que también le han espetado "asesina". Ninguno de ellos se ha detenido a atender a la nube de periodistas que esperaba en la puerta.

La jueza que investiga la gestión de la riada acordó a mediados del mes de diciembre el careo entre Pradas y Cuenca tras solicitarlo la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià.

Pradas se ha ratificado en el acta de los WhatsApp que aportó al juzgado y ha reiterado que el día de la dana, a las 19.43 horas, habló con el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, porque no podía contactar con Mazón. "Valorando el confinamiento creía que debía conocer el caso el 'president'", ha dicho.

Así, comentó el posible confinamiento con Cayetano García y "se quedó en hacer la consulta a la Abogacía", ha agregado. Sobre esta posibilidad, Pradas ha afirmado que rebatió a Cuenca ya que, conforme a la Ley de Emergencias, se podía confinar a la población --Cuenca llegó a mandar un mensaje a Pradas en el que le decía 'Salo, de confinar nada'--.

De esta forma, esa tarde, a las 19.43 horas, estaba sobre la mesa el confinamiento y se valoraba enviar una alerta (Es Alert) por la rotura de la presa de Forata, ha añadido.