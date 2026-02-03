El precio de la vivienda usada sube un 17,8% en enero y marca máximo histórico en la Comunitat, según Idealista

Archivo - Edificios en València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana ha subido un 17,8 por ciento en el mes de enero, en comparación con el mismo mes del año pasado, y ha llegado a los 2.422 euros/m2, con lo que marca un nuevo máximo histórico, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista.

En la provincia de Valencia, la subida de precio llega al 25,9%, con un precio medio de 1.984 euros/m2, también el máximo histórico. Es la mayor subida de precio entre todas las provincias españolas. En la capital, el precio medio ha subido hasta los 3.301 euros/m2, con un aumento interanual del 15,9%.

Las mayores subidas en Valencia las registran municipios del área metropolitana como Massamagrell (+58,8%), Massanassa (+49,9%) Albal (+46,2%) o Picassent (39,3%).

En la provincia de Alicante, el precio de la vivienda de segunda mano se ha situado en 2.422 euros/m2, un 17,8% más que hace un año y, de nuevo, un máximo en los registros del portal inmobiliario.

En la ciudad de Alicante, el precio asciende a 2.707 euros/m2, lo cual también implica un nuevo récord tras subir un 14,5% respecto a enero de 2025.

En la provincia de Castellón, el coste de la vivienda usada se ha incrementado un 14,2% y ha sido de 1.503 euros/m2. Un precio ligeramente superior es el que se encuentra en su capital, con una media de 1.570 euros/m2 y uan subida del 13,9%. En ambos casos, los precios están todavía por debajo de los máximos de 2007 y 2008.

En el conjunto de España, se ha registrado una subida del 18,4% interanual durante el mes de enero, hasta alcanzar 2.650 euros/m 2. Este dato supone además una subida de un 3,7% en los tres últimos meses, de un 0,4% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que Idealista tiene registros.

La Comunitat Valenciana ha mostrado la sexta mayor subida de precios en España, superada por la Región de Murcia (25,8%), Andalucía (21,4%), Asturias (19,2%), la Comunidad de Madrid (19,1%) y Cantabria (18,5%).

Baleares con 5.194 euros/m2 es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid (4.585 euros/m2). Les siguen Euskadi (3.460 euros/m2), Canarias (3.200 euros/m2), Andalucía (2.784 euros/m2) y Cataluña (2.776 euros/m 2). En el lado opuesto de la tabla se encuentran Extremadura (1.040 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.048 euros/m2) y Castilla y León (1.287 euros/m2), que son las comunidades más económicas.

Hasta 49 provincias tienen precios superiores a los registrados en enero del año pasado, con la única excepción de Ourense (-2,8%). La mayor subida se ha vivido en la provincia de Valencia (25,9%), seguida de la Región de Murcia (25,8%), Asturias (19,2%), la Comunidad de Madrid (19,1%), Almería y Toledo (19% en ambas provincias). Ciudad Real es la provincia más económica con un precio de 779 euros por cada metro cuadrado. Le siguen Jaén (858 euros/m 2 ) y Cuenca (861 euros/m2).

Todas las capitales españolas han experimentado incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses. La subida más pronunciada es la vivida por Santa Cruz de Tenerife donde el precio creció un 26,3% en el último año. Le siguen los incrementos de León (23%), Guadalajara (22,3%), Murcia (19,1%) y Teruel (18,9%).

Por el contrario, la ciudad de Melilla (2,6%) protagoniza el menor ascenso interanual, junto a Cádiz (3,8%), Ceuta (4,2%), Vitoria y Girona (6% en ambos casos). Entre los grandes mercados los precios han crecido en València (15,9%), Madrid (14,8%), Palma (13,4%), Sevilla (12,8%), Bilbao (12,2%), Málaga (12,2%), Alicante (11,2%), San Sebastián (10,9%) y Barcelona (9,4%).