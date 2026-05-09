Las precipitaciones dejan 35,3 l/m2 en Navarrés y 21 intervenciones de bomberos en la Comunitat durante esta mañana

Archivo - Una persona camina bajo la lluvia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias caídas en la Comunitat Valenciana durante la mañana de este sábado han dejado registros de 35,3 litros por metro cuadrado en Navarrés (Valencia) y ha obligado a los diferentes cuerpos de bomberos de la Comunitat a realizar un total de 21 de intervenciones.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha informado de que a las 12.30 horas se habían registrado 35,3 l/m2 en Navarrés, 28 en Alzira y 25,9 en Tous, en la provincia de Valencia.

En la provincia de Alicante, las precipitaciones habían dejado acumulados 26 en Alicante y 25,9 l/m2 en Xixona, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

En relación con el episodio de lluvias, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y los Bomberos de València han atendido nueve incidencias, ha indicado Emergencias en un mensaje publicado en redes sociales.

Por su parte, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han intervenido en un total de doce actuaciones relacionadas con las precipitaciones, mientras que en la provincia de Castellón no se han notificado servicios relacionados.

AVISO AMARILLO

También, Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas para este sábado. En concreto, la alerta se extiende por toda la provincia de Alicante, todo el litoral de Valencia y Castellón, así como el interior sur de Valencia y el interior norte de Castellón.

El aviso amarillo se ha decretado entre las 9 y las 16 horas en Valencia y Alicante, y entre las 11 y las 18 horas en Castellón. Las precipitaciones serán de intensidad fuerte y pueden acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora.