Los premiados llaman a "no perder las raíces en ningún momento" para ser "faro y guía de la sociedad"

El torero Luis Francisco Esplá durante el acto institucional del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El torero Luis Francisco Esplá, en nombre de todos los premiados con las distinciones de la Generalitat entregadas por el 9 d'Octubre, ha llamado a "no perder las raíces en ningún momento" para ser "faro y guía de la sociedad", al tiempo que ha aseverado que estos galardones "nos devuelven los pies a la tierra", por lo que ha pedido "no defraudar" al pueblo.

Esplá ha sido el encargado de pronunciar el discurso en representación de todos los galardonados en el tradicional acto institucional y ha recogido el galardón de la Alta Distinción de la Generalitat y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor.

Este año, la Generalitat ha reconocido con la Alta Distinción de la Generalitat y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor a la Ciudad Autónoma de Ceuta, al torero Luis Francisco Esplá, a los futbolistas valencianos de la selección española de fútbol, Ferran Torres y Alejandro Grimaldo, y a las integrantes valencianas del equipo español de gimnasia rítmica, Marina Cortelles y Lucía Muñoz.

Esplá, que durante su intervención se ha dirigido al público con "honor" y "responsabilidad" y "sin ningún papel" porque "a veces las palabras escritas mienten", ha explicado que existe un "hilo conductor" en todas las actividades y profesiones premiadas este 9 d'Octubre por la Generalitat: "Tenemos algo de lo que participamos en absolutamente todo. Sobre el sustrato de una voluntad, con una buena siembra de virtudes".

Ha subrayado, igualmente, que los galardonados han abonado la "excelencia" y "eso es lo que se premia hoy". A su juicio, "hay medallas que nos elevan sobre el resto de los mortales, sobre el resto de la sociedad, que venga (Donald) Trump y te la ponga en un campeonato del mundo es una de ellas", así como "los premios científicos que se dan en las grandes urbes, los premios, en este caso medallas de nuestras gimnastas rítmicas, también os elevan sobre el resto del resto".

"Pero yo, que vengo de una sociedad de traiciones, recuerdo como a las familias cristianas, cuando nacía un niño, le regalaban una medalla", ha comentado, a la vez que ha añadido que dicha medalla "tenía el poder de, según íbamos creciendo, volvernos constantemente a la infancia, de no hacernos perder las raíces en ningún momento. Yo recuerdo mi medalla con un ángel de la guarda y creo que esta medalla conserva ese espíritu" y "nos devuelve los pies a la tierra".

Esplá, que tras su retirada formal de los ruedos ha volcado su creatividad en la pintura y en 2010 recibió la Medalla de Oro al Mérito de la Bellas Artes, que otorga el Ministerio de Cultura, ha subrayado que esta "no es una medalla que nos otorgan desde los cielos, desde las cumbres", sino "una medalla que nos regala el pueblo" y "que nos obliga a todos en el futuro a mantener esa actitud de coherencia".

"Nos obliga a ser faro y guía de la sociedad. Nos obliga, y aquí tenemos el ejemplo de Ceuta, a esa fidelidad a la norma, a las leyes", ha enfatizado.

Y ha agregado: "En ese sincretismo en el cual vive y ha vivido históricamente la ciudad de Ceuta, creo que podemos hallar el mayor de los ejemplos de convivencia. No existe un ejemplo mayor, no existe un invento mejor en la humanidad que el mestizaje. Y si eso es algo real, Ceuta lo demuestra". Por tanto, ha pedido a todos los galardonados no "defraudar" la "medalla que nos acerca al pueblo" y que "nos hace ser ejemplo de virtudes y, sobre todo, ejemplo de vida", ha concluido.

ES UN "HONOR" Y UN "ORGULLO"

María Dolores Guillamón, quien ha recibido la Distinción al Mérito Empresarial y Social, ha afirmado que es un "honor" recibir este premio, sobre todo como mujer: "Yo ya soy mayor, tengo muchas canas y he luchado mucho en esta vida, pero como yo, tantas otras mujeres a las que, por desgracia, no se las ve. Va para ellas también este premio", ha dicho.

Por su parte, José Vega, representante de Asindown, premiados por la música inclusiva, ha subrayado: "Recibimos el premio para una sociedad más inclusiva y, para nosotros, supone poner a las personas con Síndrome de Down y con discapacidad en el sitio que requiere la sociedad". "Hemos avanzado mucho pero siempre queda mucho camino", ha apostillado.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), también premiado, ha señalado que la condecoración supone un reconocimiento "a una forma de actuar, de generar agricultura de forma resiliente", al tiempo que ha abogado por el trasvase como algo "fundamental".

Por su parte, Alberto Catalá, presidente del Colegio de Arte Mayor de la Seda, ha resaltado que son "muchos años" que la seda "ha ido por toda Europa, por todo el mundo", y ha subrayado que es una "ilusión" que la seda "siga siendo embajadora de la comunidad, porque lo ha sido siempre y esperemos que lo sea siempre".

Desde Mamás en Acción, su fundadora, María José Jimeno, ha afirmado que el reconocimiento que reciben hoy es un "orgullo", "es el reconocimiento a muchos años de trabajo, a las decenas de personas valencianas que hoy siguen ahí, ocupándose de que los niños no estén solos en los hospitales", ha dicho.

Por otro lado, Enrique de Madaria, gastroenterólogo y premiado con la Distinción al Mérito Científico, ha comentado que el mundo de la investigación es "muy duro" y ha señalado que el premio lo recibe con "muchísima ilusión".

"MÁS RECURSOS Y MÁS RECONOCIMIENTO"

Ha subrayado que la investigación "debería reconocerse mucho más" porque es una especie de hobby que hacen los médicos en su tiempo libro y "no cuenta todo lo que debería". "Reivindico para los investigadores más recursos, más reconocimiento y que haya una figura más reconocida, que es el médico investigador", ha añadido.

Por su parte, Carlos Marzal, reconocido con el premio de las letras, ha indicado que es un reconocimiento que le hace "mucha ilusión" y ha añadido: "El lector puede escoger a su gusto excelentes poetas de todas las generaciones".

Pilar Orozco, consejera de Ceuta, ha afirmado que el premio es un "orgullo". "Es un honor venir en representación de todos los ceutíes para, una vez más, poner en valor el reconocimiento y el apoyo del resto de España con lo ocurrido el 30 y 31 de julio de este año".

Por su parte, Ramón Ardít, desde la asociación de Caballistas de Segorbe, ha afirmado que el premio que hoy reciben es "importante" porque "supone un reconocimiento como asociación y para Segorbe, que es un poco una fiesta que no tiene tanto reconocimiento ahora mismo, pero que es importante".

El actor valenciano Enrique Arce, nombrado Embajador de la Comunitat por la Generalitat, ha afirmado, preguntado por qué podría destacar de la autonomía a nivel internacional, que llevar el nombre de Valencia por todo el mundo es como una "obligación" para él, que lo ha hecho siempre.

DEPORTE FEMENINO

Por su parte, la hermana de la piragüista de Antella Bárbara Pardo, distinguida por la Generalitat Valenciana con la Medalla al Mérito Deportivo, ha afirmado que la galardonada está "muy agradecida" porque se ha hecho un reconocimiento a su "esfuerzo". Y ha añadido: "Es muy importante que a las mujeres se reconozca la labor en el deporte también".

Por su parte, una de las gimnastas también premiadas este 9 d'Octubre, Marina Cortelles, ha afirmado que "en la gimnasia se está dando cada vez más disciplina" y Lucía Muñoz, premiada por ser campeona del mundo en los pasados mundiales de Frankfurt, ha dicho que está "muy feliz" por el reconocimiento, porque se trata de una disciplina "realmente sacrificada y difícil".

"La gente se cree que es bailar un poco, mover un poco el aparato, lanzarlo y irnos. Pero la verdad es que no es para nada así. Somos las que más entrenamos. Es un reconocimiento al deporte femenino", ha señalado.