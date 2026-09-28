Presidente de la Diputación de Valencia dice no recordar que una alcaldesa le avisara de la dana y niega haber mentido

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, ha asegurado este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 232 muertos el 29 de octubre de 2024 que no recuerda que la alcaldesa de Torrent, su compañera del PP Amparo Folgado, le llamara aquel día a las 18.30 para decirle que el barranco de la Horteta, afluente del Poyo, ya estaba desbordado.

El también presidente del PP en la provincia de Valencia se ha mantenido así en la versión que ha venido dando desde que Folgado desvelara esa llamada el pasado mes de mayo en su declaración ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal sobre la tragedia.

Mompó ha insistido en que no recuerda esa llamada en respuesta a la diputada de ERC Teresa Jordà, quien le ha recordado la que hizo a las 18.55 la entonces primera edil de Chiva, la también 'popular' Amparo Fort, al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, para decirle que la cabecera del Poyo se había desbordado.

Jordà le ha preguntado si mantiene que en el Cecopi --donde aquella tarde participaron tanto Mompó como Mascarell-- no se habló de la situación del barranco del Poyo y solo se mencionó el riesgo de la presa de Forata y el compareciente se ha mantenido en que "no se habló" del Poyo.

LAS DECISIONES NO SE TOMAN POR LAS LLAMADAS DE ALCALDESAS

El compareciente ha indicado que no puede concretar la hora y el minuto en que tuvo la primera información sobre el Poyo y solo ha apuntado que fue "después del envío del primer Es-Alert". "Los que estábamos allí recibíamos la información que transmitíamos. No me entra en la cabeza que nadie de forma maliciosa ocultara información para que hubiera personas que se ahogaran", ha deslizado el compareciente.

"¿Usted cree que realmente las decisiones que tomamos vienen de la información que la alcaldesa de Chiva, de Torrent o del pueblo que sea, transmitiera al presidente de la Diputación o al diputado de bomberos?", ha llegado a preguntar Mompó, lo que ha llevado a Jordà a recriminarle que quiera tomar a los comisionados "por tontos". "Esto es un casting para la versión 4.0 de Pinocho, y usted tiene todos los números para que le den el papel", ha sentenciado Jordà.

Javier Sánchez Serna, de Podemos, le ha recriminado que en un programa de televisión afirmase que tenía información sobre el barranco del Poyo desde la cinco y media de la tarde porque había hablado con Mascarell, y la alcaldesa de Chiva le había llamado pidiendo ayuda, pero que, después, ante la jueza, dijo que eso fue pasadas las siete o ya por la noche.

El compareciente ha dicho que la versión buena es la segunda y que fue "error" suyo decir que tuvo esa información a media tarde. "Creo que es fácil de entender que con toda la gestión que llevamos y con todas las llamadas que hicimos, no pueda concretar a veces una hora exacta", se ha justificado, incidiendo en que ese es el único cambio que ha hecho en sus declaraciones y en que no ha mentido.

LA CARA DE CEMENTO ARMADO

De su lado, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, le ha echado en cara la "amnesia testifical" de la que, a su juicio, hizo gala Mompó ante la jueza. "Tiene la cara de cemento armado ¿No siente vergüenza cuando una jueza le saca los colores?", le ha preguntado subrayando que Ruiz Tobarra aseguró que hay abundante información que "desmiente" su declaración judicial. "La que necesita vergüenza es usted", le ha replicado el compareciente.

"Me mantengo en todo lo que digo porque no he faltado a la verdad en ningún momento", ha asegurado después, insistiendo en que aquel día "faltó muchísima información" y reconociendo que "la gestión fue un desastre".

Si bien ha admitido que suspendió las clases en su municipio con la información que tenía, ha comentado que esa mañana fue a L'Alcudia, donde "el Magro ya se salía de sus márgenes", pero que entonces "a nadie se le pasó por la cabeza que acabaría pasando lo que pasó".

DISCUSIONES DEMORARON ES ALERT

Sobre el envío del Es-Alert, ha reiterado que se "discutió la necesidad" de utilizarlo o no y de si había que enviarlo a toda la provincia o sólo a algunos pueblos. "Por esas discusiones quizá se demoró", ha apuntado, tras señalar que él desconocía la existencia de este instrumento porque no tiene competencias en emergencias y que los técnicos eran "los que tenían las decisiones".

"Yo no sabría decirle si hubo el gesto concreto de que alguien pidiera permiso concreto a una persona antes de apretar el botón", le ha dicho al diputado de Junts Josep María Cervera, ante el que ha reconocido que no había "suficiente información para prealertar de la situación que venía".

Desde el grupo Sumar han recordado a Mompó que él cerró los colegios de su municipio con la misma información que tenía la Generalitat valenciana, que en cambio no dio esa orden. A su juicio, es "evidente" que el gobierno autonómico tomó decisión es con la información de la que disponía, pero "no las correctas, ni las que querríamos".

En todo caso, exime de culpa a sus compañeros del PP valenciano, subrayando que "no había información suficiente para evitar lo que todos quisiéramos haber evitado". "Yo no sé leer donde va a descargar una tronada, pero sí lo sabían. Si lo supiéramos ¿cómo íbamos a dejar que la gente se quedara enclavada en las autovías? ¿Si supieramos todo eso, íbamos a dejar que muriera nadie?", ha preguntado a los comisionados.