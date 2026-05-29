El presupuesto para la AVL de 2026 sube un 5,1% hasta los 3,14 millones de euros, por encima de los 2,98 de 2025

Archivo - Verònica Cantó, presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) - EDUARDO MANZANA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Generalitat para la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en 2026 crece un 5,1 por ciento respecto al año anterior, hasta los 3,14 millones de euros, por encima de los 2,98 millones de 2025, según recoge el proyecto de presupuestos para el presente ejercicio, presentado este viernes.

Se trata del primer presupuesto autonómico desde que Juanfran Pérez Llorca accedió a la presidencia de la Generalitat. La aprobación del proyecto llega tres días después de que Vox anunciase un acuerdo con el Consell tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional, una reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, preguntado sobre la partida para la AVL durante el acto de presentación de los presupuestos celebrado en el Palau de la Generalitat y presidido por el propio Llorca, ya había adelantado que "sube una chispa, un 4%".

Así, las cuentas de 2026 recogen una partida de 3,14 millones de euros para la AVL, frente a los 2,98 millones del año anterior. La partida más importante y la que sufre también un mayor incremento es gastos de personal, hasta los 2,7 millones de euros. También crece la cantidad para compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento de la institución, hasta los 359.000 euros.

Por otro lado, el proyecto de presupuestos incluye, dentro de las líneas de ayudas de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, dos subvenciones nominativas a Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), de 50.000 euros a cada una de ellas, para las gastos de sus actividades culturales. También otra de 10.000 euros al Casal Bernat i Baldoví por el mismo motivo.

Los recortes al presupuesto de la AVL ha sido una de las exigencias que ha venido reclamando Vox durante la presente legislatura para brindar su apoyo al PP para la aprobación de las cuentas autonómicas. De hecho, para las de 2025, el Consell contempló un total de 2,9 millones, un 25% menos que el año anterior. Sin embargo, la formación de Santiago Abascal llegó a reclamar elevar el recorte hasta el 50%.