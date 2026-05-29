À Punt dispondrá este 2026 de un presupuesto de 81 millones de euros

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VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), entidad que gestiona la radiotelevisión pública À Punt, dispondrá de un presupuesto de 81 millones de euros este año 2026, según recoge el proyecto de presupuestos de la Generalitat para el presente ejercicio, presentado este viernes.

Respecto a los capítulos de gasto, la mayor partida se la lleva la compra de bienes y gastos de funcionamiento, con 46 millones de euros, seguida de los gastos de personal, con 31 millones. En el apartado de ingresos, se prevén 74 millones de transferencias corrientes, cuatro millones de tasas y otros ingresos y dos millones de transferencias de capital.

Entre los objetivos y acciones marcadas para 2026, los presupuestos recogen "cubrir los puestos derivados de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), alinear la estructura de recursos humanos con las necesidades actuales del servicio e iniciar procesos de selección de personal definitivos y convocar oposiciones públicas".

También figura "implementar acciones para mejorar los niveles de audiencia y fortalecer la conexión con la ciudadanía", iniciar la creación de una plataforma OTT como herramienta estratégica para la modernización y expansión de la oferta audiovisual, reelaborar el plan de igualdad y elaborar uno LGTBI+, negociar y preparar el nuevo convenio colectivo y ejecutar las acciones establecidas en el contrato-programa.

En los presupuestos de 2025, la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana contaba con un presupuesto de 85,3 millones de euros, pero al mismo tiempo la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) --anterior sociedad, liquidada tras la creación de la CACVSA-- tenía otros 20 millones.

Por otro lado, para el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, los presupuestos de 2026 destinan a esta entidad un total de tres millones de euros, un 18% más que en 2025 (2,5 millones).