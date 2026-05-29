El presupuesto de la Generalitat para 2026 asciende a 33.305 millones, un 3,1% más

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca. ARCHIVO - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado este viernes el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, que asciende a 33.305 millones de euros, 1.014 millones más que en 2025, lo que supone un incremento del 3,1 por ciento.

Así lo ha explicado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto al conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat. Se trata del primer presupuesto autonómico que aprueba el gobierno valenciano desde que Llorca accedió a la presidencia.

Previamente, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha entregado el proyecto de presupuestos en Les Corts a la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó, en un acto al que no ha asistido ningún representante del PSPV y, por parte de Compromís, solo ha estado presente Mª Josep Amigó, como integrante de la Mesa.

Llorca ha destacado que el 80% del presupuesto "se va a destinar a las personas", a reforzar los servicios públicos y en ámbitos como sanidad y educación. Además, ha resaltado que es "el presupuesto más importante en la historia de la Comunitat Valenciana en materia de educación", con un aumento de 450 millones de euros.

En concreto, las cuentas contemplan un gasto real en Sanidad de 9.453 millones de euros, un 2,9% más que en el ejercicio anterior y el 36% del presupuesto total. El gasto previsto para Educación es de 7.749 millones de euros, un 6,2% superior al de 2025. Para Servicios Sociales, Familia e Infancia se destinarán 2.732 millones de euros, un 5,5% más que hace un año.

En el proyecto de presupuestos se incluye el incremento salarial para el personal docente a partir de septiembre de este año, que fue acordado entre la Conselleria de Educación y los sindicatos CSIF y ANPE en el marco de las negociaciones de la huelga educativa indefinida, que se inició hace tres semanas, mientras STEPV, CCOO PV y UGT-PV mantienen las movilizaciones al estar en desacuerdo con la propuesta de la administración.

La aprobación del proyecto llega tres días después de que Vox anunciase un acuerdo con el Consell para las cuentas autonómicas, tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional, una reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda.

Tras la aprobación del proyecto por parte del Consell, está previsto que los consellers comparezcan en Les Corts para presentar los números de sus departamentos entre el 2 y 4 de junio. El pleno de debate de totalidad será el 17 de junio, las enmiendas parciales se presentarán hasta el 28 de junio. El proyecto de ley de presupuestos se debatirá en comisión entre el 13 y 15 de junio y la previsión es que el dictamen final salga adelante durante el 21 y 22 de julio.

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