Principio de acuerdo para el convenio colectivo de la hostelería de Valencia con una subida salarial del 13% en 4 años

La hostelería de la provincia de Valencia alcanza un principio de acuerdo para el convenio colectivo del sector - HOSBEC

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La negociación colectiva en el sector de hostelería de la provincia de Valencia ha encarado su etapa final con el preacuerdo alcanzado este lunes por la representación sindical (UGT y CCOO) y empresarial (Hosbec, Federación de Hostelería, Asociación hotelera de Gandía y La Safor y Asociación de Balnearios y estaciones termales).

El preacuerdo gira en torno a un acuerdo que combina una duración del convenio colectivo de cuatro años (hasta 31 diciembre de 2026) con un acuerdo de contenido económico que garantiza un incremento salarial acumulado del 13 por ciento distribuido en 4% para el año 2026 (que en realidad es un 5% por la actualización realizada al inicio de la negociación por desvío de la inflación) y un 3% para cada una de las tres anualidades restantes.

Según ha informado Hosbec en un comunicado, también se ha acordado una revisión por desvío de IPC de hasta un punto si el valor de este indicador supera los 13 puntos durante este periodo de cuatro años.

Las otras tres materias que soportan este preacuerdo son la regulación del contrato fijo-discontinuo, por su incidencia sobre todo en las zonas vacacionales y en los trabajos periódicos de eventos y periodos punta de producción, aportando mayor claridad y seguridad jurídica tanto para empresas como para trabajadores.

PLUS DE NOCTURNIDAD

Además de un nuevo complemento de nocturnidad que establece un plus económico para las horas trabajadas de 22.00 a 6.00 horas (10% de 22.00 a 00.30 y 20% de 00.30 a 6.00) y un nueva regulación de la incapacidad temporal con "importantes" medidas para atajar el absentismo no justificado y, a la vez, garantizar la protección de los trabajadores afectados de enfermedades graves, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Las partes estiman que antes de finales de octubre tendrán listo el texto articulado para su firma y publicación en el Boletín Oficial, previo control de legalidad por parte de la Autoridad Laboral, para que pueda ser aplicado a los más de 100.000 trabajadores del sector que prestan servicios en empresas de hostelería de la provincia de Valencia.

Hosbec ha expresado su satisfacción por este "importante paso, que demuestra la responsabilidad empresarial y sindical para acordar un marco normativo adecuado para trabajadores y empresarios que garantiza la paz social por un amplio espacio de tiempo futuro con una mayor claridad, estabilidad económica y seguridad jurídica".