A prisión por atracar y agredir con un arma blanca a dos personas en Benicarló

A prisión por atracar con un arma blanca a varias personas en Benicarló (Castellón) - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Benicarló (Castellón) a un hombre de 32 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación con arma blanca. La investigación se inició tras la denuncia presentada por una persona que fue víctima de un atraco con una navaja en una zona aislada de la localidad.

En el transcurso del asalto, el autor le sustrajo 510 euros y le arrancó del cuello un cordón de oro, causándole lesiones por las que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Días después, en la misma zona, el ahora detenido volvió a actuar y agredió a otra víctima con una navaja, a la que golpeó en el rostro. En esta ocasión, le sustrajo 150 euros y fue necesaria igualmente la asistencia sanitaria de la víctima.

La Guardia Civil, gracias a los datos recabados y una vez realizadas las comprobaciones oportunas, ha logrado identificar, localizar y detener a un hombre como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación.

El sospechoso fue detenido en la tarde del pasado lunes 22 de diciembre y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción no 3 de Vinaròs, cuya autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión. La actuación ha sido desarrollada por efectivos del puesto principal de la Guardia Civil de Benicarló.