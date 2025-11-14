Prisión para dos de los tres detenidos acusados del homicidio de un hombre a quien robaron un móvil en Torrevieja

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional junto a uno de los detenidos como presunto autor del homicidio - GUARDIA CIVIL / POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los tres detenidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional acusados del homicidio de un hombre a quien robaron un móvil el pasado octubre en Torrevieja. El tercer arrestado ha quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer de forma periódica ante la autoridad judicial.

La víctima fue arrastrada por el turismo en el que huyeron los presuntos autores después de sustraerle el dispositivo. El herido falleció en un centro hospitalario cuatro días después a consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante el robo, según han explicado ambos cuerpos de seguridad en un comunicado.

Sobre las 04.00 horas de la madrugada del pasado 3 de octubre, una pareja que caminaba por una céntrica calle de Torrevieja fue abordada por tres personas que circulaban en un turismo y se detuvieron a su altura con la excusa de preguntarles por una ubicación desde el interior del coche.

Una vez captada su atención, uno de los ocupantes del vehículo le solicitó al hombre que les mostrara una ubicación en su teléfono móvil y, aprovechando que este se aproximaba poniendo el terminal a su altura, presuntamente se lo arrebataron y emprendieron la marcha del vehículo a toda velocidad.

ARRASTRADO VARIOS METROS

Durante la huida, los presuntos autores arrastraron al hombre con el vehículo durante varios metros hasta impactar contra unos contenedores y lo abandonaron herido en el suelo mientras su pareja pedía ayuda.

La víctima, un hombre de 30 años y nacionalidad sueca, fue trasladada a un hospital de Elche en el que permaneció ingresado en estado crítico hasta que falleció cuatro días después a consecuencia del brutal ataque.

GRUPO CRIMINAL

La Guardia Civil ha explicado que realizó una "meticulosa inspección ocular" en el escenario de los hechos y tomó "detalladas manifestaciones" a los testigos. Así, tras las primeras indagaciones, logró situar a los sospechosos entre los miembros de un grupo criminal asentado en un barrio de la ciudad de Alicante.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja, que ha contado con la colaboración del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Norte de la Policía Nacional de Alicante.

Sendos cuerpos policiales han desarrollado este operativo para la identificación, localización y detención de los presuntos autores. En el transcurso de la operación, los agentes han logrado ubicar a los tres acusados, que trataban de eludir la acción de la justicia ocultándose, conocedores de la gravedad de los hechos. Finalmente, dos de ellos fueron arrestados el 10 de noviembre y el tercero el día 12.

Los detenidos, de 21 y 22 años, cuentan con numerosos antecedentes por robos con violencia mediante un 'modus operandi' similar. Según la Guardia Civil y la Policía Nacional, "uno de los ocupantes del vehículo solicita a la víctima que muestre la ubicación en su teléfono, lo arrebata cuando está a su alcance y el conductor inicia la marcha bruscamente, empleando la violencia si es necesario para consumar el robo". En esta ocasión, se les imputan los delitos de homicidio, robo con violencia, pertenencia a grupo criminal, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha indicado que el Juzgado de Instrucción 1 de Alicante se inhibirá de las actuaciones en favor del Juzgado de Instrucción 4 de Torrevieja, que ya tenía diligencias abiertas por estos hechos.