Prisión provisional para la mujer detenida por matar presuntamente a un hombre en un bar en València

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VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, en funciones este martes de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida por matar presuntamente a un hombre en un bar de la ciudad el pasado sábado.

La detenida queda investigada por un delito de asesinato, sin perjuicio de ulterior calificación. El juez se inhibirá ahora de las actuaciones practicadas en este caso durante su guardia a favor de su compañera de la plaza número 7 de la Sección de Instrucción, que ya había abierto diligencias previas por estos hechos con anterioridad y es la competente para proseguir con la investigación, han informado fuentes del TSJCV.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada del domingo a una mujer de 31 años como presunta autora del apuñalamiento mortal a un hombre, de 45 años.