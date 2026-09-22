Prisión para tres de los cinco detenidos por el tiroteo mortal en el barrio de l'Alquerieta en Alzira

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VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción de Alzira (Valencia) ha acordado este martes prisión para tres de los cinco detenidos por el tiroteo entre dos clanes enfrentados que en la madrugada del domingo costó la vida a un hombre de 56 años en el barrio de l'Alquerieta de la localidad.

El juzgado, con competencias para la investigación de esta causa, ha recibido este martes a cinco detenidos en relación con los hechos. El magistrado ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de ellos. Para un cuarto, ha prorrogado la detención con la intención de tomarle declaración este miércoles si su estado de salud lo permite.

Respecto del quinto hombre, de 51 años y que ha sido arrestado esta madrugada, el magistrado ha dictado la libertad con la medida cautelar de comparecencia quincenal ante el Juzgado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Todos ellos están investigados en una causa abierta por los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas.

El tiroteo tuvo lugar en la madrugada del domingo, sobre las 5 horas, y como resultado perdió la vida un hombre de 56 años y otras tres personas resultaron heridas: una de ellas precisó de intervención quirúrgica y otras dos recibieron el alta.

El Grupo de Homicidios de la Brigada Policial y agentes de la Científica se hicieron cargo de la investigación, en la que se detuvo inicialmente a cuatro hombres, todos ellos miembros de una misma familia, mientras que el fallecido pertenecía a otra. De los cuatro detenidos iniciales, tres son los que resultaron heridos en el tiroteo mientras que el cuarto salió ileso. Anoche se detuvo a una quinta persona que ha quedado en libertad con medidas cautelares.