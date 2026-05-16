Proclamada Leire Arellano como 'Bellea del Foc' Infantil 2026 en el Teatre Principal

Alicante proclama a Leire Arellano Ruiz como Bellea del Foc Infantil 2026 en el Teatre Principal. - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Alicante proclamó este viernes por la tarde a Leire Arellano Ruiz como 'Bellea del Foc' Infantil 2026 (Plaza del Mediterráneo) en el transcurso de un acto que se desarrolló en el Teatro Principal de Alicante. Fue el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, quien le impuso la banda acreditativa al mismo tiempo que la Sociedad Musical La Paz, de Sant Joan, dirigida por Celia Torá, estrenó la fantasía musical 'Proclamació del Foc', original de Miguel Ángel Mataix.

Barcala, al término del acto protocolario, subrayó que "la imagen de lo que significa la renovación de la Fiesta se ha visto reflejada en las caritas de la nueva Bellea del Foc Infantil y sus Damas de Honor". Asimismo, señaló que "son niñas que, desde esta misma tarde, han adquirido la responsabilidad de representar a Alicante".

El Ayuntamiento ha informado en un comunicado de que Estrella del Mar Peláez García (Calvo Sotelo), Irene Straub González (Foguerer-Carolinas), Lucía Colilla González (Explanada), Martina Albaladejo Quero (Virgen del Remedio-La Cruz), Nerea Navarro Cardoso (Avenida Costablanca-Entreplayas) y Alba Illana Mas (Carolines Baixes) precedieron a la representante de Plaza del Mediterráneo al acceder al escenario para sus respectivas proclamaciones.

Lo hicieron mientras la banda de música interpretó, entre otros, temas como el 'Himno de Hogueras', 'Sentiment alacantí', '¡Valcárcel, viva Alacant!', 'La Festa del Poble', 'Ramón Gilabert', 'Boda alicantina' y 'José Ángel Guirao'.

Leire Arellano llegó al escenario por el pasillo central del patio de butacas del coliseo alicantino y escoltada por seis agentes de la Policía Local con uniforme de Gran Gala, antes de que sonara la fantasía 'Proclamació del Foc', que coincidió con el momento en el que el alcalde le imponía la banda de Bellea del Foc Infantil 2026, en presencia del presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares.

Además de ser la primera 'Bellea del Foc' Infantil en la historia de Plaza del Mediterráneo y la segunda en conjunto después del título que obtuvo Ascensión Samaniego Navarro en 1986, Arellano vistió un espolín con el diseño exclusivo 'Bellea del Foc', registrado desde 2022, de color Palermo.

6.210 KILOS DE URDIMBRE, 46 COLORES DE TRAMA Y TRES METALES

Para su confección se han utilizado 6.210 kilos de urdimbre, 46 colores de trama y tres metales: oro, oro viejo y oro volteado. Así, fue realizado en urdimbre y tramas de seda natural y tejido en un telar manual.

Por su parte, las Damas de Honor lucieron en sus faldas un lampás ancho de seda natural, con el diseño 'Eternity' de color aguamarina. Para confeccionarlo fueron necesarios 15 colores de trama y un metal: el oro. Todo realizado en urdimbre y tramas de seda natural.

La Dama de Honor de la Bellea del Foc 2025, María José Sáez, ejerció como mantenedora. En su intervención, a modo de cuento infantil con la ciudad como protagonista, apuntó que las niñas recién proclamadas "conforman siete corazones que laten al unísono y sienten la ciudad desde sus hogueras en una incipiente trayectoria".

Fue un metafórico "viento de Levante", como explicó la mantenedora, "el que sopló hace quince días en Plaza del Mediterráneo, Foguerer-Carolinas, Carolines Baixes, Avenida Costablanca-Entreplayas, Explanada, Calvo Sotelo y Virgen del Remedio-La Cruz para traeros hasta este Teatro Principal".

Finalmente, destacó la "alegría y disfrutona que es --Leire Arellano--, como ella misma se considera"; "la ilusión reflejada en el rostro" de Irene Straub; la "amabilidad" de Alba Illana; la "felicidad y valentía" de Nerea Navarro; el "carácter divertido" de Lucía Colilla, la "empatía" de Martina Albaladejo, y el "nervio puro y la espontaneidad" de Estrella del Mar Peláez.

Nerea Núñez Hidalgo, de la Hoguera Barri Sant Agustí; Nicolás Saiz Lucas (Benalúa) y Daniel Navarro Ruiz (Explanada) fueron los encargados de presentar el acto.