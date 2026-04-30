Profesionales de la concertada "no se rinden" y exigen a Educación "avances reales" en la negociación

Concentración de profesionales de la concertada ante Les Corts. - FSIE CV

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del sector de la enseñanza concertada se han concentrado este jueves ante las puertas de Les Corts Valencianes para exigir a la Conselleria de Educación "avances reales" en una negociación que, según denuncian, "continúa bloqueada".

Tras la primera movilización celebrada el pasado 15 de abril, las organizaciones sindicales han vuelto a convocar protestas --esta semana se han desarrollado el miércoles por la tarde y esta misma mañana-- al considerar que "no se ha producido ningún avance efectivo y que la Conselleria sigue sin cumplir el calendario de negociación acordado el pasado mes de diciembre".

"El curso está terminando y seguimos exactamente en el mismo punto, sin respuestas y sin avances reales. No estamos ante un simple retraso, estamos ante un bloqueo que impide avanzar en cuestiones fundamentales para miles de trabajadores", ha señalado el secretario autonómico de FSIE-CV, Vicente Cabanes.

Hoy, representantes sindicales han trasladado, ante la sede del parlamento autonómico, su "malestar" al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien, según estas fuentes, "ha manifestado su compromiso con una próxima reunión".

"Hoy volvemos a estar aquí porque la educación concertada no puede seguir esperando. Defender este sector es defender a sus profesionales, a los centros y a las familias que forman parte de él", ha remarcado el portavoz de FSIE.

Desde esta entidad insisten en que "el malestar en los centros educativos es cada vez mayor ante la falta de respuestas a reivindicaciones históricas como la jubilación parcial, la reducción de la carga lectiva, la actualización de unas plantillas congeladas desde 1996, mejoras sociolaborales para el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el abono de atrasos e impagos pendientes".

Cabanes ha subrayado, además, que FSIE-CV "sigue apostando por la negociación, pero negociar no puede significar esperar indefinidamente mientras los problemas se acumulan en los centros". "Necesitamos soluciones", insiste.

Estas concentraciones forman parte del calendario de movilizaciones acordado por las organizaciones sindicales para visibilizar la situación del sector y "mantener la presión institucional hasta que se produzcan avances concretos".

FSIE-CV reitera su voluntad de diálogo, pero advierte de que seguirá movilizándose junto al resto de organizaciones sindicales hasta que se desbloqueen las negociaciones y se garantice una mejora real de las condiciones laborales de los profesionales de la enseñanza concertada.

"BLOQUEO" DE LA JUBILACIÓN PARCIAL

Tras la concentración del pasado día 15 de abril, el grupo de trabajo recibió una convocatoria de reunión por parte de la Conselleria respecto a la jubilación parcial. En esta sesión, la administración planteó una propuesta de preacuerdo de un máximo de financiación --"condicionada a la disponibilidad presupuestaria"-- de 200 horas anuales para toda la Comunitat Valenciana.

Desde FSIE-CV advierten de que, según los cálculos del sector, serían necesarias aproximadamente 1.600 horas anuales para dar respuesta a la demanda real de jubilación parcial existente.

El sindicato mayoritario de la concertada considera que esta diferencia evidencia la falta de adecuación de la propuesta a las necesidades reales del sistema educativo concertado y supone un nuevo ejemplo de bloqueo en la negociación.