El profesor de UV José Elías Esteve, juez del tribunal que examinará crímenes de guerra cometidos por Turquía en Siria

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Derecho Internacional y miembro del Institut de Drets Humans de la Universitat de València (UV) José Elías Esteve Moltó participa como juez en la 54ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que examinará las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por Turquía y sus fuerzas aliadas en Siria.

En esta sesión, que tendrá lugar los días 5 y 6 de febrero en la Vrije Universiteit Brussel (VUB), en Bruselas (Bélgica), el Tribunal examinará las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por Turquía y sus fuerzas aliadas en el norte y este de Siria (zona conocida como Rojava), según ha indicado la institución académica valenciana en un comunicado.

Entre las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra se incluyen desplazamientos forzosos, uso de armas prohibidas, asesinatos selectivos y masacres, tortura, manipulación de recursos vitales y destrucción del patrimonio cultural y religioso, entre otras vulneraciones.

El profesor de Derecho Internacional de la Universitat de València es el único español que formará parte de este tribunal, que está integrado por juristas y especialistas en diferentes campos relacionados con la inmigración: Giacinto Bisogni, Domenico Gallo, José Elías Esteve Molto, Czarina Golda S. Musni, Gabrielle Lefèvre, Rashida Manjoo y Frances Webber.

Esta sesión ha sido solicitada y apoyada por el Comité para la Justicia y el Derecho y el Departamento de Relaciones Exteriores de la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (DAANES), el Centro de Investigación y Protección de los Derechos de la Mujer, las Organizaciones de Derechos Humanos en Al-Jazira y Afrin, así como por la Association for Democracy and International Law (MAF-DAD e. V), la European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights (ELDH), la International Association of Democratic Lawers (IADL), el Congreso Nacional del Kurdistán (KNK), el Instituto Kurdo de Bruselas y la Universidad Libre de Bruselas (VUB).

Además, numerosas organizaciones dedicadas a la documentación y la defensa de los derechos humanos en la región han contribuido a reunir las pruebas que se presentarán al jurado del TPP.