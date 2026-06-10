El profesorado valenciano vota suspender temporalmente la huelga indefinida y continuar con las protestas

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

El profesorado valenciano opta por suspender temporalmente la huelga indefinida que se desarrolla en la educación pública valenciana desde el 11 de mayo y continuar con las protestas. Se trata de una "interrupción estratégica" que permite no hacer huelga pero seguir con acciones de protesta y retomar el paro en cualquier momento sin previo aviso. Según han apuntado las organizaciones sindicales, la interrupción se hará efectiva el próximo viernes, 12 de junio.

Así se desprende de los datos recabados por la consulta lanzada a los docentes por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT --convocantes de la huelga--, junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents (CADPV), CGT, CSO, CNT, COS y Docents en Lluita, en la que han votado un total de 30.238 profesionales.

En concreto, un 67% de los docentes --17.633 personas-- ha elegido interrumpir o desconvocar la huelga. De estos, son mayoría, un 71% (12.526), los que quieren suspenderla, es decir, mantenerla convocada para poder reactivarla cuando se decida.

Por su parte, del 33% restante --8.584 docentes-- que prefieren mantener el paro indefinido, el 90% (7.725) aboga por realizar huelga indefinida con movilizaciones intermitentes o puntuales algunas jornadas, según se acuerde en las asambleas, "similar a lo hecho en los últimos días". Mientras, solo el 10%, 859 docentes, es partidario seguir con el formato de huelga todos los días.

Además, la encuesta refleja un amplio rechazo (el 87 por ciento, 26.217 docentes en términos absolutos) a aprobar en su totalidad la propuesta de acuerdo de la Conselleria de Educación. El único punto que obtiene el 'sí' estos docentes es el de la simplificación burocrática, que aprueban un 82% de profesores (21.520).

RETRIBUCIONES Y VALENCIANO

Los puntos donde la Generalitat y los sindicatos convocantes de la huelga estaban más alejados han recibido una clara negativa en esta consulta. En concreto, en el de retribuciones, de los 26.217 docentes que han votado, un 90% por ciento rechaza la propuesta de la Conselleria. Cabe recordar que este acuerdo ya fue firmado por los otros dos sindicatos de la Mesa Sectorial --CSIF y ANPE-- e incluye una subida salarial de 200 euros en el complemento específico autonómico hasta 2028. Sobre la cuestión del valenciano, un 84% (22.098) declina la propuesta.

Por lo que se refiere al bloque de FP, en el que han votado un total de 3.664 personas, el 78% se ha decanta por el no, mientras que el 22% sí ha dado el visto bueno. En el caso de Inclusión Educativa, con 26.217 respuestas, el resultado ha sido un rechazo del 70% y un respaldo del 30%; en lo que respecta al acuerdo parcial de plantillas y personal docente --sobre el que se han pronunciado también 26.217 profesores--, el 22% lo ve con buenos ojos y el 78% lo rechaza; y en ratios, la balanza también se inclina por el no, con el 70% de los más de 26.200 profesionales que han votado.

Más ajustada ha estado la votación en el apartado de infraestructuras, donde estos 26.000 docentes se han repartido entre el 54% que ha dado una negativa y el 46% que ha abogado por suscribir el acuerdo parcial.

El último documento ofertado por la administración recogía las incorporaciones recabadas durante las mesa de negociación llevada a cabo el lunes, que se prolongó durante toda la jornada. Entre las nuevas medidas, destacan desde la administración, se contempla la distribución de 5.000 nuevas contrataciones de profesorado, la priorización de la eliminación de las aulas prefabricadas en los planes de inversión en infraestructuras educativas y el refuerzo de los recursos destinados a la inclusión, entre otras iniciativas. Asimismo, ha adjuntado dos anexos correspondientes a la evolución retributiva 2026-2028 y actuaciones en infraestructuras.

Este jueves, el calendario de conversaciones tiene fijada una nueva cita a partir de las 9 horas. Asimismo, el colectivo docente ha vuelto a convocar cocentración y una manifestación.