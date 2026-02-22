Propietarios del edificio de Campanar recuerdan a fallecidos dos años después del incendio y prevén volver este 2026

Imagen del acto conmemorativo del segundo aniversario del incendio del edificio de Campanar organizado por la Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar (Aproicam). - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Propietarios de los bloques de viviendas de la calle Rafael Alberti número 2 de València, en el barrio de Campanar, que resultaron afectados hace dos años por el fuego que los destruyó por completo, han recordado a las diez personas fallecidas a consecuencia del fuego, aunque con una previsión "esperanzadora" por volver a habitar el edificio antes de que acabe 2026.

Así lo han expresado este domingo 22 de febrero, día en que se cumplen dos años del fatídico incendio en el que fallecieron 10 personas como consecuencia del fuego en un acto convocado por la Asociación de Propietarios del Edificio de Campanar (Aproicam).

El encuentro ha tenido lugar en el parque adyacente al edificio, amenizado por música de violín y violonchelo, en el que una corona de flores rojas representaba los dos bloques de viviendas, con diez flores blancas en homenaje a los diez fallecidos a los que, además, les han dedicado un minuto de silencio.

Al homenaje han asistido vecinos y allegados de los afectados y representantes políticos, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, la alcaldesa de València, María José Catalá, así como concejales del equipo de gobierno municipal.

El homenaje se ha iniciado sobre las 12.00 horas con un acto conmemorativo en el que el presidente de Aproicam, Enrique Salvador, ha recordado a los diez fallecidos y a los afectados por el incendio, con "el respeto, la dignidad y el cariño que merecen", porque, según ha dicho, "no son una cifra, son nombres, son rostros y son recuerdos que permanecerán siempre con nosotros".

Sin embargo ha resaltado aquel 22 de febrero de 2024 como "el día que lo cambió todo": "En cuestión de horas perdimos nuestras casas, nuestras pertenencias, nuestra normalidad. Perdimos la seguridad de lo cotidiano. Perdimos la tranquilidad que da el hogar. Y durante mucho tiempo convivimos con la incertidumbre y con el miedo de no saber cuándo ni cómo podríamos recuperar nuestras vidas".

"OBJETIVO COMÚN: RECUPERAR NUESTRO HOGAR"

Asimismo, Salvador ha destacado que los vecinos decidieron permanecer "unidos" y "apoyarse" mutuamente. "Nos mantuvimos fieles a un objetivo común: recuperar nuestro hogar y hemos pasado de compartir un edificio a compartir una causa", ha remarcado.

En palabras de Salvador, "gracias a esa unión, a esa perseverancia y determinación colectiva, hoy podemos decir algo que hace un tiempo parecía imposible y es que la rehabilitación es una realidad". En esta línea, ha indicado que el objetivo de los vecinos es volver este año a habitar el edificio y volver a "recuperar la vida cotidiana que un día se vio interrumpida".

Salvador ha sostenido también que "hoy no estamos aquí solo para recordar el dolor, sino para reconocer el camino recorrido y para poner en valor todo lo que hemos conseguido". "Estamos aquí para afirmar, con serenidad y orgullo, que seguimos adelante", ha añadido.

"VOLVER A SER Y SEGUIR SIENDO COMUNIDAD"

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado, en declaraciones a los medios, que este acto es también un homenaje a la "fuerza de la unión" y a la "capacidad de esta comunidad de vecinos de resarcirse, de reponerse y de diseñar juntos una vuelta a su casa para volver a ser y seguir siendo comunidad".

Al hilo, Catalá ha señalado que, por parte del Ayuntamiento de València, "nos sentimos muy orgullosos y les hemos acompañado todo este proceso, que ha sido ejemplar por la unión de los vecinos, por su capacidad de autoorganización y por sus sabias decisiones". "Van a convertir este edificio en uno modélico en cuanto a medidas de seguridad y que, posiblemente, sirvan como ejemplo para otras comunidades", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado la licencia que otorgó el consistorio en "tiempo récord" para que los vecinos "pudieran seguir adelante y cumplir su sueño, que es terminar este año en sus casas".

"Es una licencia modélica en cuanto a medidas de seguridad, que creo que va a ser ejemplo y referencia", ha subrayado. En esta línea, ha detallado que, en la ordenanza de licencias, se incorpora una ficha de intervención operativa para cada edificio, que es un documento al que tienen acceso los bomberos de todos los edificios que se vayan a construir para poder intervenir en caso de emergencia. "Pensamos que esa ficha de intervención operativa es un ejemplo de buenas prácticas que debería establecerse en toda España", ha afirmado.

Por lo que respecta a la bonificación del 95 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la alcaldesa ha explicado que este se aplicará a todas las comunidades de vecinos que rehagan su fachada y eliminen fachadas del tipo que tenía el edificio afectado por el incendido de Campanar anteriormente. "Tenemos 68 solicitudes de 68 comunidades de vecinos que se han acogido a esta bonificación para cambiar su fachada", ha indicado.

Acto seguido, ha subrayado que ahora "falta que el Gobierno modifique el código técnico de edificación para evitar mejorar las medidas de seguridad y los materiales, pero creo que entre todos podemos hacer la fuerza suficiente para hacerlo", al tiempo que ha agregado que el consistorio "ha hecho su trabajo, tanto en la ordenanza de licencias como en la bonificación del ICIO".

"CON EL CORAZÓN ENCOGIDO"

Por su parte, el vecino afectado por el incendido del edificio de Campanar Óscar Romero ha vivido el acto con el "corazón encogido", al revivir la tragedia y al recordar a los vecinos fallecidos. Sin embargo, ha mostrado su agradecimiento por la acogida del barrio que les hace sentir "más queridos todavía" y, también a la Generalitat, por las ayudas económicas al alquiler que les han "permitido sufragar los pagos las hipoteca a la par que un alquiler".

"Sería inviable y sería algo económicamente muy difícil", ha resaltado y ha explicado que "la mayoría de los vecinos han negociado con el banco la paralización de esas hipotecas que, llegado el momento, van a reactivarse". Además, Romero ha contado que tuvo la oportunidad de acceder al edificio esta semana: "La previsión es esperanzadora y ojalá se cumpla es celebrar aquí la Navidad de 2026 en casa".

ESTADO DE LAS OBRAS

Respecto al estado de las obras, Salvador, al finalizar su intervención, en declaraciones a los medios, ha explicado que, "en lo que más cambio se va a notar, es en la estética exterior del edificio: será una fachada totalmente nueva, con un material nuevo de cerámico".

Al hilo, ha detallado que la colocación de la fachada también será nueva para dotarle de "mayor seguridad" porque la fachada va a estar zonificada para que, "si vuelve a suceder un incendio en alguna vivienda, quede zonificado en esa zona y no se contagie al resto del edificio".

En cuanto al interior, va a tener todas las medidas de seguridad contra incendios que están actualmente en el mercado para reforzar y para dar "mayor confianza a todos los vecinos y vecinas".

Según el presidente de Aproicam, la previsión es volver a habitar el edificio antes de que acabe este 2026. "Las obras van según la ejecución del proyecto y por tanto estamos en confianza de poder volver a finales de 2026", ha indicado.