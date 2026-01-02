Las propuestas de carácter social y el Cinemascore llenan la programación de invierno del Paranimf de la UJI

Archivo - Thauma - UJI - Archivo

CASTELLÓ 2 Ene. (EUROPA PRESS) - -

Las temáticas de actualidad y de tipo social son el eje de la programación teatral de invierno del Paranimf de la UJI, que abordará asuntos como la inmigración, la memoria histórica, la inclusión social o la igualdad de género con el objetivo de crear conciencia social y motivar a los espectadores a la reflexión.

En este trimestre la música y el cine también serán actores principales en un escenario que acogerá la XXI edición del Cinemascore, un evento que combina la música en directo con proyecciones cinematográficas.

El director artístico del Paranimf, Toni Valesa, ha destacado en cuanto a la puesta en marcha de la nueva programación que "la respuesta del público ante la apuesta por unas creaciones de vanguardia y por espectáculos con temáticas que mueven a la reflexión es un aval al sello de calidad que tiene la programación del Paranimf".

La programación teatral empezará el viernes 9 de enero con la obra Rey Lear, una pieza de la compañía portuguesa Do Chapitô, una versión transgresora del libro de William Shakespeare con una interpretación en la que cobra importancia el lenguaje corporal de los actores. Este será el primer espectáculo del ciclo EnRaonaments, que continuará el viernes 16 de enero con La compostura, una obra de la compañía mallorquina El Somni Producccions que trata el tema de la migración a partir de la historia de un escritor migrante, y en la que participa la actriz castellonense Cesca Salazar.

El mes de enero cerrará las representaciones con el espectáculo Empaque, una pieza de la compañía Chicharrón Circo Flamenco que combina el teatro, el circo y la danza apoyado en la poesía del circo, el flamenco y el humor a través de una dramaturgia intuitiva.

El teatro volverá al Paranimf el 13 de febrero con la obra Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?, de la compañía vasca Tanttaka Teatroa. Se trata de una comedia de enredos y mentiras para hablar de las dificultades de la vida y de sus salidas incluida en el ciclo EnRaonaments que trata el tema de la inclusión social y en la que participa el actor Telmo Irureta, que ganó el Goya al mejor actor revelación por la película La consagración de la primavera en 2023.

Incluida en el mismo ciclo y en la misma línea del teatro social, el viernes 20 de febrero se representará la obra Dysphoria, un monólogo arriesgado que interpreta Gema Matarranz (Nevenka) y que pone el foco en la reciente Ley Trans, en el fraude de género y en la lucha de la sociedad por la no vulneración ética de esta norma.

La siguiente cita teatral será la obra Rogles de cançons i misèria de la compañía Cactus Teatre, con la que se quiere conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un espectáculo que tendrá lugar el día 5 de marzo y no el viernes como es habitual, para no coincidir con la víspera de las Fiestas de la Magdalena. La propuesta recoge diferentes relatos sobre las mujeres de la posguerra, mujeres anónimas con historias que merecen ser contadas.

La última representación teatral del trimestre servirá para conmemorar el Día Mundial del Teatro. Será Thauma, un espectáculo muy visual, poético y mágico de la compañía La Mula centrado en la capacidad de maravillarse y que sigue los códigos de la novela gráfica y el teatro de objetos. El espectáculo se podrá ver el viernes 27 de marzo.

Durante este trimestre, los aficionados al teatro también podrán disfrutar de la exposición Maravillas de un museo, en Almagro maravillas, una muestra itinerante comisariada por el catedrático de literatura de la Universidad Autónoma de Madrid Javier Huerta Calvo que consiste en una instalación audiovisual que busca introducir al público del siglo XXI en el gran mundo del teatro a través de las 'maravillas' que va atesorando el Museo Nacional de Artes Escénicas de Almagro.

CINEMASCORE 2026

La XXI Muestra de Música en Directo y Cine Cinemascore, iniciativa del Aula de Cine y Creación Juvenil de la UJI y la promotora Born Music, tendrá lugar al Paranimf entre los días 5 y 8 de febrero, ambos incluidos. La primera cita será el día 5 de febrero con Sanspok, que pondrá música en directo a la película Alicia en el país de las maravillas.

El viernes, día 6 de febrero, Niña Coyote eta Chico Tornado pondrán la música a la película de Àlex de la Iglesia Acción Mutante. La tercera jornada de la muestra será el día 7 de febrero y el grupo Fantasma Sur pondrá la banda sonora a Un año, una noche de Isaki Lacuesta. El certamen finalizará el domingo 8 de febrero con la actuación de la banda Gilipojazz que pondrá la música a Dos tontos muy tontos, de los hermanos Farrelly.

El ciclo 'Nou cinema' se iniciará los días 10 y 11 de enero con la película Un simple accidente, ganadora de la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de Cannes 2025. El ciclo incluye también la obra cinematográfica Kontinental'25, Oso de Plata a mejor guion en el Festival de Berlín 2025, los días 24 y 25 de enero. El ciclo continuará los días 14 y 15 de febrero con la proyección de Ciudad sin sueño del director Guillermo Galoe, ganadora de la Espiga de Oro a la mejor película en la Seminci 2025 y que explica la vida en la Cañada Real, el asentamiento irregular más grande de Europa.

El sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo se proyectará la co-producción Valor sentimental, que ha recibido este año el Grand Premio del Jurado en Cannes. El ciclo finalizará con el film Nouvelle Vague, que narra la historia de la creación del movimiento cinematográfico francés del mismo nombre, los días 28 y 29 de marzo.

Por otro lado, el ciclo 'En gran pantalla' estará dedicado al director alemán Rainer Werner Fassbinder y llevará por título Essencial Fassbinder. Se iniciará el 17 y 18 de enero con la proyección de la obra El amor es más frío que la muerte, su ópera prima estrenada en 1969. El ciclo también incluye las películas Atención a esa prostituta tan querida, los días 31 de enero y 1 de febrero; El mercader de las cuatro estaciones, el 21 y 22 de febrero; y Las amargas lágrimas de Petra Von Kant, su primer éxito internacional y un clásico del cine europeo, el 21 y 22 de marzo.