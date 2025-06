Una protesta ante Diputación pide "justicia laboral" para el personal del Hospital de Salud Mental de Bétera

Sanitarios del centro exigen "reconocimiento" a su labor y regularizar el convenio que lleva caducado más de 14 años: "Somos los olvidados"

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Hospital de Salud Mental Provincial de Bétera, formado por CCOO, UGT y CSIF, ha celebrado una nueva concentración ante la Diputación de Valencia para exigir "justicia laboral" y "mejoras" en las condiciones de trabajo de las 50 personas con diferentes categorías, actualmente empleadas en el centro. Todas las negociaciones para regularizar un convenio colectivo y establecer un acuerdo de carrera profesional para el personal sanitario "siguen en el aire, ni se han firmado, ni registrado, ni publicado" porque "no hay fecha para una mesa negociadora, sino silencio administrativo".

Así lo ha manifestado la integrante del comité y delegada de UGT, Teresa Sánchez, este lunes, en declaraciones a los medios, minutos antes de que iniciase la protesta a las 11.00 horas. Los manifestantes han desplegado una gran pancarta en la que se podía leer 'Hospital de salud mental de Bétera, 14 años de olvido: Sin convenio, sin carrera, sin respeto. Diputación nos olvida, Sanidad nos ignora'.

El personal sanitario ha portado carteles con mensajes como 'Los excluidos de Diputación', 'Pacientes olvidados, trabajadores ignorados', 'No pedimos favores, exigimos justicia. Convenio digno. Reconocimiento de carrera', 'Justicia laboral para todos los sanitarios', 'Futuro hipotecado, derechos robados' o 'La Diputación nos ignora pero no nos calla'. También se han coreado lemas como "La salud mental no se puede olvidar" o "Marciano, escucha, Bétera está en lucha".

Durante la anterior concentración del mes de mayo, la Diputación comunicó a las trabajadoras que ya se había remitido la documentación necesaria a la Dirección General de Presupuestos, y que, por tanto, debía concederse un plazo de 15 días para su respuesta. Sin embargo, "tras superarse ampliamente ese periodo, no ha habido comunicación oficial alguna ni avance conocido", ha lamentado el comité.

Sánchez ha expuesto que durante estos años "la Diputación ha hecho falsas promesas donde nunca se ha llegado a ningún acuerdo firme" aunque "sí que es cierto que en la última manifestación, la diputada de Bienestar Social, Mercedes Berenguer, dio la cara, atendió al personal y dijo que todo era una cuestión de esperar a la nueva jefa de Recursos Humanos", ya que en diciembre dimitió el equipo directivo encargado de la negociación.

"Tenemos entendido que el nuevo cargo llegó hace dos semanas y ni se nos ha comunicado, ni se nos ha convocado, ni nada, para seguir con las negociaciones", ha continuado. Por ello, el personal ha decidido no cesar su protesta hasta que "se materialice un documento formal: firmado, registrado y publicado" y ha sentenciado que "mientras tanto, cualquier promesa seguirá siendo papel mojado".

Los trabajadores del Hospital de Salud Mental Provincial de Bétera se sienten "silenciados" y "abandonados" porque, a su parecer, "la Diputación ha ignorado acuerdos previos y ha pospuesto soluciones concretas", por lo que deja a la plantilla "sin garantías mínimas" como la cobertura de bajas, condiciones equitativas de trabajo o los complementos por progreso profesional, entre otros.

CARRERA PROFESIONAL "BLOQUEADA"

Por su parte, la delegada de CSIF, Sara Occhipinti, ha señalado que "la carrera profesional sí que se aceptó para los trabajadores del sector administrativo de la Diputación de Valencia", mientras que, al sanitario, "nada". "Nos hemos sentado para negociar la carrera profesional, para empezar a elaborarla. Y a la hora de llegar a las tablas salariales se bloquea todo", ha dicho.

"Es una falta de respeto para nosotros, que tenemos que tener el mismo trato que los otros trabajadores de la Diputación. Es un agravio comparativo", ha denunciado. "Queremos unas condiciones laborales dignas como el resto de personas trabajadoras de la Sanidad valenciana", ha incidido Occhipinti.

Además, el comité de empresa ha lamentado que este hospital lleva 14 años sin convenio colectivo, por lo que es "el único centro sanitario público sin carrera profesional, sin reconocimiento, sin recursos suficientes y sin mejoras laborales básicas".

En este sentido, la delegada de CCOO, Sara Delgado, ha subrayado que "14 años sin derechos es mucho tiempo" y ha recalcado que el personal sanitario "está muy desmotivado" porque "mientras no reconozcan el trabajo no se cuenta con el mismo salario que la gente que hace la misma labor en otras áreas o funciones públicas, al fin y al cabo, y no se dispone de formación continua ni continuada, algo que es básico para un sanitario".

"Tenemos compañeros que llevan muchos años trabajando en el centro, que saben perfectamente el funcionamiento y el manejo de los pacientes. Algunas de estas personas están incluso al borde de la jubilación, por lo que pierden mucho dinero al no tener la carrera y ese reconocimiento. Después de toda una larga carrera aquí, trabajando con un paciente mental --que es un trabajo muy duro--, no se les reconoce", ha apostillado.

Delgado ha señalado que es "muy importante" regularizar un convenio colectivo porque "en este documento se regulan todas las obligaciones y derechos" del sector profesional.

"AFECTA A LA CALIDAD ASISTENCIAL"

Por último, la delegada de UGT ha resaltado que "la falta de un reconocimiento también afecta la calidad asistencial" porque "al fin y al cabo, la salud mental es básica para trabajar bien y los mismos profesionales se resienten al ver la desigualdad existente".

Por ello, CCOO, UGT y CSIF han reivindicado "lo que ya se negoció y pactó" y han exigido a la Diputación de Valencia "su firma y su respeto". El Comité de Empresa ha anunciado que continuará con las movilizaciones "hasta lograr un convenio justo y el reconocimiento profesional de la plantilla".