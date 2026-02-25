Una protesta exige al Consell un plan de choque de vivienda y más crédito de ayudas al alquiler para no excluir a nadie

Concentración de Juntes per l’Habitatge ante la Conselleria de Vivienda - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una concentración a las puertas de la sede de la Conselleria de Vivienda, en València, ha reclamado este miércoles que el Consell ponga en marcha un plan de choque ante la "brutalidad tan terrible" del problema de acceso a la vivienda y una ampliación de la dotación de las ayudas al alquiler, ya que 2.969 familias que cumplían los requisitos han quedado fuera.

La protesta, convocada por los movimientos sociales, vecinales y sindicales, ha arrancado a las 11.30 horas en la plaza Nules, donde los participantes han coreado consignas como 'No pot ser, ni gent sense casa ni casa sense gent' ('No puede ser, ni gente sin casa ni casas sin gente') o 'Basta ya, ni un desahucio más'. Al término de la concentración, el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez Sala, ha recibido a representantes de las entidades.

Durante la concentración, el portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca y miembro de la plataforma Juntes per l'Habitatge, José Luis González Meseguer, ha explicado en declaraciones a los medios que el objetivo de la movilización es doble.

Por una parte, ha puesto el foco en las "2.969 familias que se han excluido de las ayudas de alquiler y que, cumpliendo los requisitos", no han accedido por no haber "crédito presupuestario suficiente". "La Generalita tiene que hacer lo que tenga que hacer para que efectivamente haya ese crédito" y "el problema fundamental es que pueden generar situaciones de desahucio", ha advertido. Sobre esta cuestión, fuentes de la Generalitat han subrayado su compromiso de buscar la fórmula para "atender al 100% de los que cumplen requisitos".

El segundo objetivo de la protesta, ha explicado González Meseguer, es visibilizar que "la situación global en la vivienda es de una brutalidad tan terrible que, o se instaura de una vez un plan de choque a nivel municipal, autonómico y estatal, o simplemente se está vulnerando el derecho a la vivienda". Una situación que "conlleva de una forma directa la imposibilidad de tener proyectos de vida esperanzadores para un montón de sectores de la sociedad, y eso es absolutamente inaguantable", ha lamentado.

El portavoz ha pedido a los responsables públicos que "de una vez olviden las estrategias politiqueras y se pongan de acuerdo". En concreto, ha pedido que este plan prohíba los desahucios de familias sin alternativa habitacional; active el control de precios en el mercado de los alquileres y prohíba la venta del parque público de viviendas a "personas o entidades que quieren especular".

"La ciudad es nuestra y el territorio es nuestro, y no se puede aceptar la colonización del territorio por el capital, tanto extranjero como nacional, que quiere especular", ha subrayado. Además, ha pedido "una participación directa de los movimientos sociales, vecinales y sindicales" en este plan de vivienda.

PIDEN RESPONSABILIDADES POR LAS VPP DE ALICANTE

Desde Marea Blanca, Manuel Giron, ha incidido en la polémica por la adjudicación de viviendas protegidas del residencial Les Naus en Alicante. El activista ha exigido, como también pedirán las entidades en una protesta por la tarde en Alicante, que se lleve a cabo una auditoría independiente de todos los procesos de adjudicación de vivienda pública y la publicación íntegra de sus conclusiones; "la paralización cautelar de las adjudicaciones bajo sospecha hasta que se aclaran todas las responsabilidades políticas y administrativas" y "la constitución urgente de una mesa municipal de vivienda con participación vecinal real y vinculante, no meramente consultiva".

También ha reclamado la elaboración y publicación de un plan municipal de vivienda social "con calendario, financiación, prioridades por barrios y mecanismos de seguimiento público y la asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel por haber ignorado reiteradamente las solicitudes formales del movimiento vecinal de haber permitido una gestión opaca de la vivienda pública".

DIÁLOGO CON EL CONSELL Y LOS PARTIDOS

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia y Juntes per l'Habitatge, Tito Alapont, ha explicado que la plataforma se reunió este martes con diputadas de PSOE, Comrpomís y PP en Les Corts, para exponer estas reivindicaciones.

"Respecto a la urgencia de prorrogar las ayudas al alquiler, la respuesta por parte de los dos grupos de la oposición fue positiva, también reconociendo que era una cuestión más sencilla siendo partidos en la oposición, y por parte del PP sí que se nos transmitió una buena voluntad para transmitir las cuestiones que estamos planteando", ha explicado..

Sobre el plan de choque, ha señalado que la plataforma ha mantenido dos reuniones con el secretario autonómico de vivienda pero que la respuesta no ha sido "positiva" respecto a las acciones que las entidades consideran urgentes.

Fuentes de la Conselleria de Vivienda han explicado a Europa Press que, después de la concentración, el director general Juan Antonio Pérez Sala ha recibido a integrantes de la plataforma.

COMPROMISO DE A GENERALITAT

Desde la administración autonómica han subrayado que en 2024 "por primera vez" se pagó la ayuda de alquiler al 100% de las personas que cumplían los requisitos. En ese sentido, la Conselleria ha manifestado su compromiso de buscar la fórmula para "atender al 100% de los que cumplen requisitos, haciéndolo así por segundo año consecutivo y por lo tanto por segunda vez en la historia".

Desde Vivienda han apuntado que es necesario que el presupuesto esté abierto y que estas ayudas se corresponden a 2025, pero han indicado que intentarán que las ayudas lleguen a las familias "lo antes posible".

Además, la Conselleria ha destacado que se ha subido el límite de las ayudas al alquiler desde 600 hasta 900 euros, lo que ha implicado que "se amplíe el espectro de personas y, por ello, han subido de 18.000 solicitudes el año anterior a más de 22.000 este año 2025".