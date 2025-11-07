La provincia de Alicante logra un 81,7% de ocupación turística en octubre, casi un punto más que en 2024

Archivo - Vista del Castillo de Santa Bárbara desde el puerto de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Alicante ha logrado un 81,7 por ciento de ocupación turística en octubre, una cifra que supera la alcanzada en el mismo periodo de 2024 por 0,9 puntos porcentuales y que es "el mejor dato histórico para este mes".

Así se desprende de los datos definitivos recogidos por los asociados de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), según ha detallado la entidad en un comunicado.

Por destinos y municipios, la ciudad de Alicante ha alcanzado una tasa del 82,9%, mientras que Playa de San Juan ha llegado al 94,1%. Santa Pola ha firmado un 84%, Xàbia un 76,8%, Guardamar del Segura un 72%, Orihuela un 69,9%, Sant Joan d'Alacant un 66%, Dénia un 63,2% y Algorfa un 61,8%.

Además, el origen de los viajeros ha sido mayoritariamente internacional (77,7%) frente a un 22,3% de turistas nacionales. En el caso de los llegados desde fuera de España, destacan los procedentes de Reino Unido (23,4%), seguidos por los de Irlanda (7,1%), Suecia (6,3%), Alemania (6,1%), Noruega (5,5%), Francia (5,2%) o Países Bajos (4,2%). De entre los españoles, los más numerosos han sido los procedentes de la Comunitat Valenciana (28,2%), seguidos por los llegados de la Comunidad de Madrid (22,7%), Cataluña (11,9%), Andalucía (9,1%), Región de Murcia (4,1%), Castilla-La Mancha (4%), Castilla y León (3,7%) o País Vasco (3,2%).

Según APHA, "el resultado de octubre en términos de ocupación puede considerarse muy positivo, en tanto que ha rebasado los valores registrados para este mes en los últimos años y también se ha situado por encima de lo que apuntaba el predictivo". "Es igualmente notable que los indicadores de rentabilidad son igualmente favorables para este mes", ha añadido.

Para noviembre, el predictivo que se elabora con la colaboración de la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante estima una ocupación del 67,9%, "por encima" de la registrada el año pasado, ha concluido la agrupación.