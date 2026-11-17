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VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercado inmobiliario en la provincia de Valencia atraviesa una etapa marcada por la aparente contradicción de que las compraventas pierden impulso, pero los precios continúan subiendo. Una situación a la que se suma el crecimiento de la población y la creación de nuevos hogares, que mantienen la demanda de vivienda en un contexto de oferta limitada y mayores dificultades de acceso.

En concreto, el precio medio de la vivienda en la provincia alcanza un nuevo máximo histórico de 1.867 euros/m2, un 17,1 por ciento más que hace un año. En la ciudad de València, el incremento interanual es del 14,6%, hasta los 2.962 euros/m2, mientras que las compraventas aumentan un 10,4% respecto al mismo trimestre de 2025.

De este modo se desprende del Informe del Mercado Inmobiliario de Valencia del tercer trimestre de 2026, presentado este martes por el director de la Cátedra Mercado Inmobiliario, Luis Fabra, junto al vicepresidente y portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (COAPIV), Vicente Díez, y el vocal de la Junta de Gobierno de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Valencia (APIVA), Lluís Planells.

Durante el tercer trimestre se registraron 9.703 compraventas de vivienda, un 7,5% menos que hace un año. Aunque la actividad ha experimentado un ligero repunte trimestral del 0,9%, el acumulado de los últimos doce meses desciende hasta las 39.978 operaciones, un 1,8% menos en términos interanuales. La caída se concentra especialmente en la vivienda usada, con un descenso del 9,2%, mientras que las compraventas de vivienda nueva aumentan un 2,1%. Sin embargo, los precios mantienen una evolución "opuesta".

Luis Fabra ha destacado, durante la presentación del informe, que el mercado inmobiliario de Valencia cierra el tercer trimestre con un "leve" repunte trimestral de las compraventas, "pero con un intenso descenso interanual que sitúa la actividad de los últimos doce meses por debajo de las 40.000 operaciones".

Mientras tanto, los precios "siguen marcando máximos históricos". Les empujan, ha afirmado, unos "fundamentales favorables, como el crecimiento de la población y de los hogares, la afiliación récord y una demanda extranjera en máximos, junto con una oferta escasa". "Todo ello ocurre en un contexto de subida de tipos de interés, EURIBOR e inflación que puede frenar la actividad en los próximos trimestres", ha apuntado.

LA DEMANDA EXTRANJERA GANA PESO

Uno de los indicadores destacados del informe es el aumento del peso de los compradores extranjeros. En la provincia de Valencia, las compraventas realizadas por extranjeros representan ya el 14,1% del total acumulado en doce meses, frente al 13,1% del trimestre anterior. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, esta proporción alcanza el 29,1% interanual, frente al 28,3% anterior, por lo que marca un nuevo máximo histórico.

Paralelamente, la financiación hipotecaria mantiene una elevada presencia en la actividad inmobiliaria. En la provincia, la relación entre hipotecas constituidas y compraventas alcanza el 76,4%, frente al 60,6% del conjunto de la Comunitat Valenciana. Durante los últimos doce meses se han formalizado 30.562 hipotecas sobre vivienda, un 9,7% más que hace un año, mientras que el volumen de financiación hipotecaria aumenta un 24,4%, hasta los 4.452 millones de euros.

Este crecimiento se produce en un contexto de "mayor esfuerzo económico" para los hogares. La cuota hipotecaria mensual media alcanza los 708 euros en la Comunitat Valenciana, un 14,2% más que hace un año, y representa ya el 32,8% del coste salarial, frente al 32,2% del trimestre anterior. Además, el tipo de interés medio de los nuevos créditos hipotecarios ha aumentado hasta el 3,25%.

"El peso de la demanda extranjera y la importancia de la financiación hipotecaria reflejan la diversidad de perfiles que conviven en el mercado inmobiliario. Cada operación responde a circunstancias diferentes y requiere analizar tanto las condiciones de financiación como la capacidad económica real de los compradores para garantizar decisiones responsables", ha señalado Lluís Planells.

CAMBIO PROGRESIVO EN EL RÉGIMEN DE TENENCIA

Por otra parte, el informe constata un "cambio progresivo" en el régimen de tenencia de la vivienda. Según los datos correspondientes a 2025, el 73,8% de las viviendas de la Comunitat Valenciana se encuentran en régimen de propiedad, mientras que el alquiler o cesión representa ya el 26,2%, frente al 25,5% de 2024. Esta última modalidad alcanza así su máximo histórico, lo que refleja el "peso creciente" del alquiler frente a la propiedad.

La presión residencial también responde al crecimiento demográfico, de acuerdo con el informe. Valencia ha incorporado 46.131 habitantes y 17.400 nuevos hogares en el último año, mientras que la oferta de viviendas en venta se sitúa en 22.035 inmuebles. Aunque esta cifra aumenta un 15,2% respecto al año anterior, continúa siendo un 21,1% inferior a la registrada hace tres años.

La construcción residencial muestra una evolución positiva, aunque "todavía insuficiente" frente al ritmo de creación de hogares. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al segundo trimestre de 2026 y acumulados durante 12 meses, se iniciaron 6.068 viviendas, un 35,7% más que un año antes, y se terminaron 3.166, un 12,3% más.

En este contexto, desde COAPIV ponen en valor el papel de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria como profesionales que aportan "conocimiento del mercado, transparencia, asesoramiento especializado y seguridad jurídica a las operaciones". "La correcta valoración de los inmuebles, la información rigurosa y el acompañamiento a compradores y vendedores adquieren especial importancia ante la complejidad de las condiciones de acceso a la vivienda", indican.

MERCADO "CADA VEZ MÁS COMPLEJO"

Al respecto, el vicepresidente y portavoz de COAPIV, Vicente Díez, ha destacado que, en un mercado "cada vez más complejo, el papel de los API va mucho más allá de la intermediación": "Nuestra responsabilidad es aportar transparencia, rigor y seguridad jurídica, acompañando a compradores y vendedores para que puedan tomar decisiones informadas y con todas las garantías. La profesionalización es fundamental para generar confianza y proteger los intereses de quienes participan en una operación inmobiliaria".

El informe dibuja así un mercado residencial marcado por la moderación de las compraventas, el encarecimiento de la vivienda, una mayor presencia relativa de compradores extranjeros y el peso de la financiación hipotecaria. La evolución de la oferta y de las condiciones económicas de los hogares, avanzan desde COAPIV, será "determinante" para analizar el comportamiento del sector durante los próximos trimestres.