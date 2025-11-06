El proyecto Pibotan convierte el biogás de las depuradoras en energía limpia con un tratamiento biológico

Archivo - La directora de Innovación en Global Omnium, Marián Serrano. - GLOBAL OMNIUM - Archivo

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Pibotan de Global Omnium convierte el biogás de las depuradoras en energía limpia mediante "un innovador tratamiento purificación", según ha informado en un comunicado este grupo empresarial dedicado a la gestión del agua. Así, ha destacado que por medio de esta iniciativa se aplica una tecnología pionera que sustituye los tratamientos fisicoquímicos tradicionales por soluciones biológicas más sostenibles.

Global Omnium ha señalado que Pibotan "demuestra que las depuradoras de agua pueden ir mucho más allá de su función tradicional". Este es un proyecto industrial que integra innovación biológica, sostenibilidad y eficiencia económica en el tratamiento de biogás de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs) que busca transformar los residuos en energía limpia, impulsando la economía circular y promoviendo soluciones sostenibles en el ciclo integral del agua.

Su objetivo es "reducir los costes operativos y de mantenimiento, disminuir la emisión de contaminantes como los óxidos de azufre (SOx) y aplicar un enfoque circular de aprovechamiento de residuos, permitiendo que las EDARs evolucionen hacia biofactorías capaces de producir biocombustibles locales".

Por medio de Pibotan, gracias a tecnologías biológicas anóxicas innovadoras, el biogás generado en las estaciones depuradoras de aguas residuales "puede purificarse de forma eficiente y convertirse en un recurso energético útil, económico y sostenible".

En línea con la estrategia de innovación y desarrollo de Global Omnium, que contempla una inversión de hasta 33 millones de euros hasta 2026 para acelerar la transformación tecnológica del ciclo integral del agua, este se posiciona como "un proyecto clave para impulsar biofactorías más eficientes, inteligentes y con menor impacto ambiental".

Esta iniciativa combina sistemas biológicos anóxicos intensificados con la nitrificación del escurrido de digestato mediante humedales artificiales innovadores. Este enfoque permite sustituir los tratamientos convencionales basados en sales férricas y filtros de carbón activo, "ofreciendo una solución más eficiente y respetuosa con el medio ambiente".

"Queremos demostrar que las depuradoras no solo tratan aguas residuales, sino que pueden generar energía limpia, reducir emisiones y ser económicamente viables", ha afirmado la directora de Innovación en Global Omnium, Marián Serrano.

Esta firma ha añadido que Pibotan "tiene el potencial de replicar esta tecnología en distintas EDARs, facilitando la transición hacia instalaciones más sostenibles y autosuficientes", además de contribuir a la viabilidad de biofactorías locales generando energía renovable directamente donde se produce el biogás.

"La innovación aplicada a las depuradoras permite un triple beneficio: eficiencia económica, sostenibilidad ambiental y generación de energía limpia", ha remarcado la directora de Innovación en Global Omnium.

Este proyecto está financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.