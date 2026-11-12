El PSPV abre la campaña del 29N: "Hay que elegir esperanza y no el miedo"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, interviene durante el acto de inicio de campaña del PSPV-PSOE, a 12 de noviembre de 2026, en Castellón. - Carme Ripollés - Europa Press

Arcadi España, Morant y Bernabé reivindican la conquista de derechos sociales con los gobiernos socialistas

CASTELLÓ/VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha abierto este jueves la campaña electoral con un acto en Castelló de la Plana en el que ha intervenido el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien ha apelado a "defender el faro del progresismo" en España, lo que se debe hacer "apoyando la propuesta socialista y eligiendo la esperanza y no el miedo", mientras que desde Paterna (Valencia), la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reivindicado que "todos y cada uno de los derechos conquistados y los grandes avances de la sociedad española se han conseguido cuando ha gobernado el Partido Socialista".

Durante la tarde y antes de la tradicional pegada de carteles, los socialistas han optado por dos ministros, Arcadi España y la titular de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, para su arranque de campaña en Castelló y Paterna (Valencia), respectivamente. En el caso de Alicante, ha sido el cabeza de lista al Congreso, Toni Francés, el secretario provincial Rubén Alfaro, y la vicesecretaria provincial y candidata a la Alcaldía, Trini Castelló, quienes han participado.

En Castelló, España ha estado acompañado en la sede de los socialistas por por la candidata al Congreso, María Jinémez; la cabeza de lista al Senado, Eva Redondo y el secretario general, Samuel Falomir. En Paterna, Morant ha intervenido junto a los cabezas de lista del PSOE por València al Congreso y al Senado, Pilar Bernabé y Juan Antonio Sagredo, y el secretario provincial de València, Carlos Fernández Bielsa en el auditori municipal.

España ha destacado que la campaña empieza en una semana con dos acontecmientos "relevantes": la huelga general "en reclamo de mejores servicios públicos, de mejor educación pública y de que el derecho a la vivienda sea efectivo" y la votación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la convalidación de un decreto ley "fundamental" para empezar a solucionar el problema de la vivienda en España.

Además, ha resaltado en el contexto internacional la victoria de Lula da Silva "contra todo pronóstico" en Brasil, "un candidato progresista", y las victorias también del Partido Demócrata en EEUU. "El mundo está virando otra vez hacia el progresismo y España estoy convencido de que en estas elecciones va a dar una lección de que vamos a ser un faro internacional en la lucha por los derechos, por el cambio climático; y las fuerzas progresistas demostraremos que se puede y se debe frenar a la derecha extrema y a la extrema derecha", ha apuntado.

Arcadi España considera que en estas próximas semanas hay que debatir de los problemas de la gente y hay que seguir adelante. "Y ese es el ánimo con el que los socialistas empezamos esta campaña electoral" en la que "tendremos que hacer mucho, vamos a explicar nuestro proyecto político "de esperanza y no de miedo".

"El futuro no está escrito, pues lo podemos moldear con nuestro voto, y vamos a tener que elegir entre unas propuestas que solo nos dicen, como hace el señor Feijóo y Vox, que vamos a tener que hacer sacrificios, y cuando la derecha dice que hay que hacer sacrificios ya sabemos que se lo piden a las clases medias y trabajadoras; o una opción progresista del PSOE que es de futuro y de esperanza", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el PSOE seguirá revalorizando las pensiones conforme al IPC, ampliará derechos, intervendrá el mercado de la vivienda para que puedan acceder los jóvenes, seguirá creando empleo y hará que "la sociedad española sea cada vez más justa". "Entre la esperanza y el miedo, estoy seguro que los españoles elegirán la esperanza", ha destacado.

Y, sobre el PPCV, ha indicado: "Lo que tenemos claro es que la oferta del PP y del 'president' de la Generalitat Valenciana no es buena para la Comunitat Valenciana y menos para los vecinos de Castellón" porque "no defiende a la Comunitat Valenciana, no defiende a Castellón, ni la financiación que merecen los valencianos".

Por su parte, Diana Morant ha llamado desde Paterna a seguir trabajando para que Pedro Sánchez continúe siendo el presidente del Gobierno de España y ha vinculado la trayectoria de conquista de derechos sociales conquistada con su propia historia familiar y con la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades: "La nieta de aquella criada que no sabía leer ni escribir hoy es la ministra de las universidades de España".

"NOS ESTAMOS JUGANDO LA DEMOCRAIA"

La dirigente socialista ha advertido también de que "nos estamos jugando la democracia" y ha defendido la política al servicio de la ciudadanía frente a los intereses de las élites económicas, según ha informado el PSPV. En este sentido, ha reivindicado la ciencia pública, la sanidad y la educación como herramientas para mejorar la vida de las personas y ha anunciado su compromiso de climatizar todas las aulas de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, la candidata número uno del PSPV-PSOE al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, ha apelado a la memoria democrática y ha recordado que los mayores avances de la sociedad española se han producido cuando ha gobernado el Partido Socialista.

Bernabé ha situado el 29N como una elección entre dos modelos de país y ha llamado a defender los derechos de las mujeres, la igualdad y las libertades frente a quienes cuestionan estos avances. "Este país es inmensamente mejor que ellos y la mayoría le va a decir 'no' al retroceso, 'no' a la corrupción y 'no' al autoritarismo", ha afirmado.

Por su parte, el candidato socialista al Senado, Juan Antonio Sagredo, ha reivindicado que "lo que quiere la gente normal es que se ejerza la política apostando por la sanidad, por la educación y los servicios públicos" y ha destacado que en Paterna "lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo junto al próximo Gobierno de Pedro Sánchez": "Vamos a ganar", ha pronosticado.

El secretario provincial de València, Carlos Fernádez Bielsa, ha asegurado que los socialistas ganarán las elecciones "porque la gente necesita al PSOE para seguir protegiendoles con esperanza y política pública".