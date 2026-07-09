El PSPV acusa a Ens Uneix de convertirse en "un refugio de tránsfugas y personas señaladas por acoso"

Archivo - El síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, y el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell - PSPV - Archivo

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha afirmado este jueves que "el futuro de un proyecto político no puede construirse sobre la base de tránsfugas y personas señaladas por presuntas conductas de acoso, tras confirmarse la integración de la antigua agrupación socialista de Almussafes en la marca municipalista de Ens Uneix": "Ens Uneix se ha convertido en un refugio de tránsfugas y personas señaladas por acoso".

Así lo ha manifestado un día después de que la confederación Unión Municipalista, en la que esta integrada Ens Uneix, anunciara la incorporación de Tot per Almussafes, la nueva formación independiente liderada por el alcalde de Almussafes, Toni González, quien fue expulsado del PSOE hace unos meses tras las denuncias contra él presentadas por dos empleadas municipales por acoso sexual y laboral, unos hechos que el primer edil negó.

En un comunicado, Mascarell ha señalado que la deriva de la formación liderada por Jorge Rodríguez --alcalde de Ontinyent y exdirigente socialista que fue apartado del PSOE cuando fue detenido por el caso Alquería, del que fue absuelto cinco años después-- y Natalia Enguix "es cada vez más evidente y demuestra una preocupante falta de coherencia ética".

El 'número dos' del PSPV ha lamentado que Ens Uneix sume este movimiento a su actual estrategia de alianzas, "tras haber pactado con la extrema derecha y sostener el gobierno de la Diputació de València del Partido Popular". "La normalización y el amparo a alcaldes señalados por comportamientos machistas o por utilizar su posición de poder para presuntamente acosar a mujeres -como ocurre en Almussafes- resulta incompatible con cualquier proyecto que se pretenda denominar democrático y feminista", ha subrayado.

Ha contrapuesto la "firmeza" de los socialistas con la actitud de Ens Uneix: "En el PSPV-PSOE expulsamos a los acosadores de manera inmediata, mientras que el partido de Jorge Rodríguez y Natalia Enguix los acoge con los brazos abiertos". Según ha defendido, ante cualquier indicio de acoso, los socialistas han actuado "con total contundencia" expulsando a los implicados de sus filas, "sin mirar hacia otro lado ni proteger a nadie por intereses electorales".

Y ha rematado: "Ens Uneix y Unión Municipalista coinciden cada día más con los postulados de las formaciones de derechas al convertirse en un espacio donde cabe el transfuguismo y donde se blanquean actitudes intolerables, alejándose definitivamente de los valores de progreso y de la dignidad que la ciudadanía exige a sus representantes".